Bernardo Silva au PSG, la surprise de l'été est en marche !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Ce n'est pas uniquement pour embêter le FC Barcelone, qui drague le joueur, mais le PSG fait le forcing pour recruter Bernardo Silva de Manchester City.

S’il y a un secteur de jeu où le Paris Saint-Germain n’a à priori pas besoin de se renforcer cet été, c’est en attaque. Hugo Ekitike est arrivé, Mauro Icardi est toujours là, et Christophe Galtier tient ses titulaires inévitables que sont Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Mais la possibilité de faire venir un joueur offensif de plus est réellement à l’étude et Luis Campos mène la barque. Le directeur sportif du PSG a une idée derrière la tête, celle de faire venir Bernardo Silva.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bernardo Carvalho E Silva (@bernardocarvalhosilva)

A priori, la mission semble impossible. L’ailier portugais, révélé à Monaco dans une équipe où un certain Luis Campos était à la baguette au mercato, est un joueur majeur de Manchester City. Mais Bernardo Silva est intéressé par l’idée de voir ailleurs. Son envie est simple et connue de tous : le FC Barcelone. S’il envisage de quitter City, c’est pour évoluer au Barça, le club qui le fait rêver. Autant dire que le PSG part avec un sacré retard dans ce dossier. Mais le club catalan est pour le moment totalement coincé avec ses recrues, faute de pouvoir libérer de la place sur sa masse salariale. Résultat, les discussions pour faire venir le Portugais sont totalement à l’arrêt.

Luis Campos ultra-décisif pour Bernardo Silva

L’occasion pour le Paris SG de passer à l’action. Le média espagnol Cope affirme que le champion de France est désormais bien installé dans ce dossier malgré un temps de retard dans les discussions. C’est Jorge Mendes qui représente les intérêts de Bernardo Silva, et l’agent portugais sait aussi que le PSG peut être un excellent moyen de faire monter les enchères. Mais Luis Campos a du poids également, et son discours pourrait faire tilt auprès de l’ancien monégasque. Difficile toutefois de lui garantir une place de titulaire au sein de la pléiade de stars du club parisien. A noter que Manchester City a aussi son mot à dire, puisque les Citizens n’envisagent de céder Bernardo Silva qu’en échange d’un chèque d’au moins 80 millions d’euros. Ce qui n’est pas une dépense anodine, même pour le PSG, et encore moins pour le FC Barcelone.