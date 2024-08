Ben Yedder au PSG, ça se discute

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Libre de tout contrat depuis son départ de l'AS Monaco, Wissam Ben Yedder est toujours en attente d'une belle offre. Et si cette offre venait du Paris Saint-Germain ?

A 34 ans, Wissam Ben Yedder n'a pas décidé de prendre sa retraite, et l'attaquant devrait donc rebondir rapidement, même si son statut de joueur libre lui laisse un peu plus de temps lors de ce mercato. Avec 20 buts toutes compétitions confondues la saison passée sous le maillot de Monaco, l'attaquant international a démontré encore une fois qu'il n'avait rien perdu de ses qualités de finisseur, mais bien évidemment Ben Yedder traîne comme un boulet les graves accusations proférées à son encontre par une jeune femme, même si l'avocat du joueur conteste fermement les faits qui lui sont reprochés. Dans l'attente d'une décision de justice, Wissam Ben Yedder doit vivre avec cela, même si cela n'empêche pas plusieurs clubs de s'intéresser au natif de Sarcelles. Parmi ces clubs, il y aurait le Paris Saint-Germain, qui est en quête d'un joueur ayant un tel profil. Mais il y a un souci.

Divergence au PSG sur Ben Yedder

Et ce problème entre Wissam Ben Yedder et le PSG n'est pas du tout lié au dossier extra-sportif visant l'attaquant, mais à une divergence au sein du Paris Saint-Germain. Selon le compte insider PSGInside-Actus, Luis Enrique et ses dirigeants ne seraient pas d'accord concernant l'intérêt de signer l'ancien attaquant de l'AS Monaco lors de ces derniers jours du mercato estival. « Le staff et la direction sont en désaccord pour Ben Yedder », révèle l'insider, sans dire si c'est Luis Enrique ou Luis Campos qui ne veut pas de l'attaquant français chez les champions de France.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Wissam Ben Yedder (@wissbenyedder)

Quoi qu'il en soit, ce différent sur ce dossier marque la fin de la rumeur Wissam Ben Yedder, l'avis de l'entraîneur espagnol était décisif dans la totalité des dossiers. Pour Nasser Al-Khelaifi, il est désormais hors de question d'imposer des joueurs au mercato, ce que le président qatari du PSG avait pris l'habitude de faire lors des dernières saisons. Concernant Ben Yedder, qui a fait ses adieux à Monaco après cinq belles saisons en Principauté, plusieurs clubs espagnols seraient désormais entrés en contact avec les représentants de ce dernier afin de connaître ses conditions.