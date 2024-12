Ben Seghir en janvier 2025, le PSG braque Monaco

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

En quête d'un renfort offensif, le Paris Saint-Germain souhaite désormais investir sur de jeunes joueurs et plus des superstars. C'est pour cela que Eliesse Ben Seghir est devenu une cible prioritaire.

Luis Enrique a clairement fait comprendre à Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi qu'il n'exigeait pas la signature d'un joueur au CV exceptionnel dans sa version du PSG, l'entraîneur espagnol voulant miser sur des jeunes joueurs comme il le fait avec Bradley Barcola et Désiré Doué. Tandis que le départ de Randal Kolo Muani ne fait plus aucun doute, le Paris Saint-Germain est déjà prêt à passer à autre chose, en faisant venir un attaquant international marocain bien connu en Ligue 1 puisqu'il s'agit d'Eliesse Ben Seghir, le jeune prodige de l'AS Monaco. Agé de 19 ans, Eliesse Ben Seghir, formé par le club de la Principauté, suscite l'intérêt de plusieurs clubs, mais selon un journaliste marocain, les champions de France veulent accélérer dans ce dossier pour ne pas voir Ben Seghir lui échapper.

Le PSG en action dès le mercato d'hiver 2025

Le Paris Saint Germain fait tout pour recruter Eliesse Ben Seghir dès cet hiver… peu de chance que Monaco ne soit dans la même optique, mais le PSG souhaite prendre la concurrence de vitesse… pic.twitter.com/oMPKitgPNS — Hakim (@Z_hakos) December 29, 2024

Journaliste pour le site spécialisé Lions de l'Atlas, Hakim révèle que le Paris Saint-Germain n'a pas l'intention de se rater et va donc passer à l'offensive dès le 1er janvier. « Le Paris Saint Germain fait tout pour recruter Eliesse Ben Seghir dès cet hiver… peu de chance que Monaco ne soit dans la même optique, mais le PSG souhaite prendre la concurrence de vitesse », explique le journaliste marocain. Actuellement, Eliesse Ben Seghir est lié contractuellement avec le club de la Principauté jusqu'en juin 2027 après avoir prolongé son contrat en janvier dernier.

Valorisé à 30 millions d'euros par Transfermarkt, l'attaquant monégasque enchaîne les grosses performances, et cette saison il a déjà marqué 7 buts, dont un contre le PSG le 18 décembre en Ligue 1, et réalisé 4 passes décisives. De quoi forcément attirer Paris, qui aura encore l'occasion de croiser la route de Ben Seghir lors du Trophée des champions au Qatar dimanche prochain. Cela pourrait être l'occasion pour les deux clubs et pour l'attaquant de parler d'un transfert dès ce mois de janvier 2025, ou l'été prochain.