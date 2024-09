Barcola exaspéré par Luis Enrique, premier couac au PSG ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Luis Enrique impose sa patte au PSG avec des consignes bien précises pour ses joueurs, y compris dans le secteur offensif. Mais lors des derniers matchs, la prestation collective est poussive et cela a des répercussions sur certaines individualités, à commencer par Bradley Barcola.

Aucune individualité n’est au-dessus du collectif, tel est le créneau de Luis Enrique au Paris Saint-Germain. La saison dernière, l’entraîneur du PSG s’est un peu renié en accordant quelques privilèges à Kylian Mbappé, qu’il avait autorisé à ne pas défendre. Le capitaine de l’Equipe de France a pris ses valises et a pris la direction du Real Madrid, et ce n’est pas pour déplaire à son entraîneur, qui s’est opposé à la venue d’une grosse star mondiale pour compenser le départ de « KM7 ». L’objectif de Luis Enrique est désormais de faire du PSG une machine collective, avec des consignes très strictes imposées à chaque joueur. Dans son édition du jour, L’Equipe s’attarde justement sur les choix tactiques de Luis Enrique.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Barcola Bradley (@bradley_dls)

Le quotidien national explique que les joueurs savent qu’ils doivent respecter à la lettre chacune des consignes du coach espagnol, sous peine d’être immédiatement déclassé, voire de disparaitre du paysage et de ne plus faire partie des petits papiers de Luis Enrique. En interne, les consignes de l’ancien sélectionneur de la Roja ne font d’ailleurs pas toujours l’unanimité. Nuno Mendes peut en dire quelque chose, lui qui a reçu des consignes considérées comme très « restrictives » de la part de son entraîneur, qui lui demande d’assurer un équilibre défensif en restant aux côtés de Marquinhos et de Willian Pacho la plupart du temps pour libérer Hakimi de l’autre côté.

Barcola frustré par les consignes de Luis Enrique

L’international portugais n’est pas un cas isolé au PSG puisque L’Equipe nous apprend que Bradley Barcola apparait lui aussi de plus en plus frustré. Il faut dire que dans le système de Luis Enrique, les ailiers ont un rôle prépondérant. Les consignes à l’égard de Dembélé et de l’ancien attaquant de l’OL sont donc très strictes. Dans le jeu de position prôné par Luis Enrique, les ailiers sont rarement trouvés en profondeur mais le plus souvent dans les pieds, une philosophie qui fait naître « une certaine frustration » chez Bradley Barcola, qui ne peut pas suffisamment exploiter sa qualité première à son goût, à savoir sa vitesse.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Dans le dur depuis le match face à Lille, l’international français vient d’enchainer plusieurs matchs décevants, dans le Nord puis face à Gérone et Reims. Et ses difficultés ont des répercussions immédiates sur le rendement offensif du PSG, tant l’attaque parisienne tient principalement sur lui ainsi que sur Dembélé, buteur en Champagne. « Le staff parisien pousse sa logique très loin. Jusqu'à reprocher récemment lors d'un débriefing vidéo la construction rapide d'une action de but sur transition » conclut le quotidien national. Un premier couac au PSG, où le dogmatisme de Luis Enrique pourrait en agacer plus d’un, y compris chez les joueurs majeurs de l’équipe. Une situation que le staff du club de la capitale et le coach espagnol devront guetter de près s’ils ne veulent pas user leurs joueurs mentalement et les frustrer de manière trop importante.