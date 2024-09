Barcola déçoit, le PSG relance sa priorité du mercato

Frustré par Naples sur la piste Khvicha Kvaratskhelia cet été, le Paris Saint-Germain pourrait bien revenir à la charge. Les Napolitains tentent de prolonger le contrat de leur ailier. Mais de son côté, le club de la capitale espère toujours arracher sa signature.

Le Paris Saint-Germain commencerait-il à regretter son mercato ? Malgré le départ libre de Kylian Mbappé, le champion de France en titre n’a pas compensé la perte de son meilleur buteur. L’entraîneur Luis Enrique a longtemps espéré la venue d’un ailier droitier pour animer le couloir gauche. Mais les pistes creusées cet été n’ont jamais abouti. Ce n’était pas un problème tant que Bradley Barcola réalisait un début de saison canon. L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais a encore impressionné lors des premières semaines de compétition, jusqu’à sa récente baisse de régime qui remet en lumière l’échec de la direction pendant la période des transferts.

On pense principalement au dossier Khvicha Kvaratskhelia. Longtemps considéré comme la grande priorité du Paris Saint-Germain, l’ailer de Naples a d’abord affiché sa détermination à rejoindre les Parisiens. Mais ses supérieurs, à commencer par le nouveau coach Antonio Conte, s’étaient catégoriquement opposés à son départ. Le club francilien n’a jamais eu d’ouverture dans ses échanges avec le Napoli. Et pourtant, le journaliste Ekrem Konur nous apprend que le Paris Saint-Germain s’intéresse toujours à l’international géorgien.

🚨🆕 #TransferNews 🇬🇪

Paris Saint-Germain continue to show interest in signing Georgian player Khvicha Kvaratskhelia, who has impressed with his skills and performance.



📝 Napoli have moved to renew Kvaratskhelia's contract until 2029/2030 and have prepared an attractive offer… pic.twitter.com/tNwUjwwNxy