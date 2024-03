Barcola blessé, Thierry Henry assomme le PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Lors de France-Côte d'Ivoire Espoirs, Bradley Barcola est sorti après 28 minutes de jeu seulement. Touché aux ischio-jambiers, le jeune attaquant inquiète son sélectionneur Thierry Henry mais aussi le PSG.

A un peu plus de deux semaines du match aller PSG-Barcelone, le club parisien pourrait avoir connu son premier coup dur ce vendredi soir. En effet, après moins d'une demi-heure de France-Côte d'Ivoire Espoirs, Bradley Barcola a quitté ses partenaires. Le jeune attaquant du PSG était touché à l'ischio-jambier gauche. Une blessure musculaire qui pourrait l'éloigner des terrains pendant les prochaines semaines. Son sélectionneur, Thierry Henry, l'avait bien compris à l'issue de la rencontre. Il a tenu un discours fataliste au micro de La Chaine l'Equipe à Châteauroux.

🇫🇷-🇨🇮



« Agacé contre moi-même », Thierry Henry revient sur la prestation des Bleuets face à la Côte d'Ivoire#lequipeFOOT #FRACIV pic.twitter.com/z4Lhkeh0zc — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) March 22, 2024

« Déjà déçu, déçu pour lui, déçu pour le PSG. C’est pas le but. Il y a des joueurs qui sont arrivés avec des petits pépins comme Arnaud Kalimuendo, on a perdu Malo Gusto qui est malade. On n’est pas bête non plus mais il n’y avait vraiment rien sur Barco dont c’est pour cela qu’on l’a fait commencer. Malheureusement, il se blesse. […] On va voir ce qu’il s’est passé et analyser le match. Je ne sais pas combien de temps (il sera indisponible). Je ne suis pas docteur. Mais excusez moi c’est chiant. On ne met jamais les mecs en danger », a t-il analysé dépité. Henry avait bien plus en tête le quart de finale de C1 du PSG que le prochain amical des Espoirs contre les Etats-Unis lundi soir.