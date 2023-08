Barcola au PSG, il est déjà inutile

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG n’a plus que trois jours pour boucler les arrivées de Bradley Barcola et de Randal Kolo Muani, deux attaquants désirés par Luis Enrique afin de renforcer l’effectif parisien et le rendre très compétitif.

Ces derniers jours, le Paris Saint-Germain se heurte aux exigences de deux clubs inflexibles dans les négociations, à savoir Francfort pour Randal Kolo Muani et l’OL pour Bradley Barcola. Un accord est espéré dans les heures à venir avec le club allemand pour le transfert de l’ancien Nantais, dont le deal va être facilité par le possible chassé-croisé avec Hugo Ekitike, en partance pour la Bundesliga. En ce qui concerne le transfert de Bradley Barcola, les discussions sont en revanche au point mort avec l’Olympique Lyonnais.

Le PSG se trompe de priorité selon Yvan Le Mée

Inflexible, le patron lyonnais John Textor réclame près de 50 millions d’euros pour son international espoirs français, pour qui le PSG n’a pas proposé plus de 35 millions d’euros bonus compris. Sur le plateau de La Chaîne L’Equipe, l’agent de joueurs Yvan Le Mée a évoqué la fin de mercato du PSG. Et pour l’observateur, il est clair que Paris fait une très grosse erreur en s’acharnant ainsi dans le dossier Bradley Barcola. Yvan Le Mée estime que le club de la capitale aurait tout intérêt à privilégier une piste au milieu de terrain ou sur le côté gauche plutôt que de faire un tel forcing pour recruter Barcola, ailier droit de formation.

Chelsea & OL discussed about Bradley Barcola last week but he’s currently not close to #CFC 🔵🇫🇷



Understand Chelsea are considering different options as Olympique Lyon wanted Andrey Santos on loan as part of the deal.



Talks for Barcola stopped since Andrey joined #NFFC. pic.twitter.com/GmIMylUVcj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2023

« Ce n’est pas au mois d’août que l’on voit l’équipe qu’il y aura toute l’année. Il reste quelques jours de mercato, on ne sait pas ce qu’il peut se passer. A priori, le plus dur est passé car il y a un mois on pouvait se faire de grands soucis pour le Paris Saint-Germain. Aujourd’hui, ils ont rétabli l’ordre, ils ont repris le pouvoir au sein du club. On jugera sur la saison si le mercato a été bon ou pas, il y a des bonnes surprises et des joueurs sur lesquels il faut voir. La priorité de la fin de mercato est de recruter est un excentré droit, je n’ai pas l’impression qu’il y a un grand besoin à ce poste où il y a déjà Asensio et Dembélé. Ils vont certainement faire Barcola, je n’en vois pas trop l’utilité » estime Yvan Le Mée sur le plateau de La Chaîne L’Equipe avant de conclure.

Barcola, le PSG devrait plutôt recruter un milieu

« Je pense qu’ils devraient plutôt chercher dans le cœur du jeu ou à gauche, où il n’y a que Mbappé au final. En revanche s’ils ne font pas Kolo Muani en attaque ils n’auront pas beaucoup de solutions sur le marché car par exemple un joueur comme Lukaku qui aurait pu être très intéressante financièrement vis-à-vis du fair-play financier va s’engager en prêt à la Roma » analyse Yvan Le Mée, qui ne comprend pas pourquoi le PSG veut absolument Bradley Barcola alors qu’il peut déjà compter sur Ousmane Dembélé ou encore Marco Asensio à ce poste d’ailier droit. Un constat qui sera sans doute partagé par de nombreux supporters qui auraient aimé un renfort au milieu de terrain afin de doubler les postes de Vitinha et de Warren Zaïre-Emery en raison des gros doutes émis sur des joueurs tels que Fabian Ruiz ou Carlos Soler.