Barcola au PSG, cette star des médias avoue son erreur

Par Claude Dautel

Recruté au mercato 2023 par le Paris Saint-Germain, Bradley Barcola s'impose sur le côté gauche de l'attaque et désormais en équipe de France. Hervé Mathoux avoue s'être trompé.

Ils étaient nombreux ceux qui l'an dernier avaient ricané lorsque, dans les derniers instants du marché estival des transferts, Luis Campos avait arraché la signature de Bradley Barcola à l'OL. Insulté par les supporters lyonnais quelques jours plus tard lors de son apparition sur la pelouse lors du choc OL-PSG, le jeune attaquant n'était pas tombé dans le piège et s'était montré impassible, faisant déjà preuve d'une grande maturité. Un an plus tard, Barcola fait taire toutes les critiques, se montrant décisif quand Luis Enrique a fait appel à lui, et désormais titulaire indiscutable avec le Paris Saint-Germain. Et que dire des premiers matchs de l'ancien Lyonnais avec les Bleus, ce dernier marquant le but le plus rapide de l'histoire des Tricolores vendredi contre l'Italie. A l'occasion du Canal Football Club, Hervé Mathoux a avoué qu'il ne s'attendait pas à une telle performance de la part de l'ailier de 22 ans.

Barcola, la divine surprise du PSG et de la France

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Barcola Bradley (@bradley_dls)

Alors que l'émission dominicale de Canal+ évoquait l'évolution de Bradley Barcola depuis qu'il a signé au Paris Saint-Germain. Le journaliste vedette de la chaîne cryptée admet qu'il est épaté par la carrière du joueur formé à l'Olympique Lyonnais. « Soyons honnêtes, quand Barcola signe à Paris, il n’a que six mois de Ligue 1. Tout le monde dit que le PSG est fou de mettre 45 millions d’euros et que lui est fou d’aller à Paris, car il ne va pas jouer. On a tout pensé à Hugo Ekitike, et on se dit que quelqu’un d’aussi peu expérimenté est complètement dingue de signer dans un club où il y a autant de monde », a reconnu Hervé Mathoux, qui ne croyait pas que Bradley Barcola allait prendre une telle ampleur avec les champions de France et avec les Bleus de Didier Deschamps.