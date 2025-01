Avec un vrai patron, le PSG n’a jamais été aussi fort

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Très critiqué pour ses choix et ses méthodes, Luis Enrique peut compter sur le soutien de Claude Makélélé. L’ancien milieu du Paris Saint-Germain souligne les progrès des Parisiens sous les ordres du coach espagnol.

Luis Enrique connaît la chanson. Personne ne s’attardera sur un succès du Paris Saint-Germain contre l’AS Monaco dimanche. En revanche, une défaite dans ce Trophée des Champions lui vaudrait une nouvelle vague de critiques sévères. Il faut dire que l’entraîneur parisien n’a pas la cote dans l’Hexagone. Ses méthodes, ses choix, sa communication et ses résultats en Ligue des Champions sont régulièrement pointés du doigt. L’ancien sélectionneur de la Roja garde néanmoins quelques soutiens à l’image de Claude Makélélé.

Makélélé adore le PSG de Luis Enrique

A ses yeux, le Paris Saint-Germain a nettement progressé sous les ordres de Luis Enrique. « L’équipe est plus équilibrée, plus disciplinée avec un entraîneur de caractère qui a ses idées, a comparé le Français interrogé par le quotidien Le Parisien. Je sais qu’en France c’est assez difficile, les entraîneurs comme lui sont souvent critiqués. Je suis content de sa capacité à fédérer cette équipe, ce club. Je lui souhaite de réussir, il le mérite. Il a été un grand joueur et c’est un grand entraîneur. Ce sont des choses qui se sentent, il véhicule ça en lui, je le sens. »

Quant au Trophée des Champions à Doha, Claude Makélélé mettrait bien une pièce sur le club de la capitale. « C’est une finale, on ne peut pas anticiper. La dernière victoire du PSG c’était à Monaco (2-4, le 8 décembre en Ligue 1), donc ils auront une revanche à prendre. Je pense que Paris reste au-dessus. Avantage à Paris, parce que j’y ai joué, mais que le meilleur gagne », a répondu l’ancien milieu du Paris Saint-Germain (2008-2011) actuellement au Qatar pour la Fondation « PSG For Communities ».