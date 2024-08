Au PSG, Skriniar se fait traiter de Kurzawa

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Arrivé l'année dernière, libéré de son contrat avec l'Inter Milan, Milan Skriniar n'a jamais réussi à convaincre Luis Enrique. Le défenseur central refuse pourtant les portes de sortie.

Milan Skriniar est-il en train de devenir le nouveau Laywin Kurzawa ? Dans les gros clubs, lorsque des joueurs obtiennent de gros salaires, il devient plus difficile de les faire partir. A peine un an après son arrivée au club de la capitale, le défenseur slovaque n'a pas réussi à rassurer sur sa capacité à évoluer dans un système de jeu de Luis Enrique. Plus réputé pour être un défenseur rugueux et dur sur l'homme que pour sa capacité de relance et sa vision de jeu, Skriniar est en plus de ça en proie à des pépins physiques réguliers. A tel point que la direction du Paris Saint-Germain ne compterait déjà plus sur lui. Mais il y a un hic.

Milan Skriniar s'accroche à son rocher

Pour #Skriniar, la saison va être très longue, si le joueur décide de rester au #PSG. Il nous fait une #Kurzawa (2). J'ai toujours dit que le joueur était sur la liste des transferts depuis début mai. Il a déjà refusé trois ou quatre offres qui pourtant était très intéressante… https://t.co/XdOGMVzH8f pic.twitter.com/fVNIL1GuC9 — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) August 23, 2024

Poussé dehors par les dirigeants parisiens, Milan Skriniar n'aurait apparemment pas l'intention de faire de faveur au club. Selon les informations du compte X PSGInside-Actus, la saison de l'international slovaque risque d'être particulièrement longue. En effet, il y a de fortes chances pour qu'il ne joue tout simplement pas. Avec les présences de Marquinhos, Danilo, Lucas Beraldo et Lucas Hernández, l'ancien de l'Inter Milan arrive tout en bas de la hiérarchie des défenseurs centraux au PSG. A l'instar d'un ancien du club, Laywin Kurzawa, qui a bâti une renommée bien à lui, Skriniar est en train de faire le forcing pour ne pas partir. Ce dernier entend bien respecter son contrat alors que le club de la capitale a déjà reçu de nombreuses offres. Parmi elles, « trois ou quatre offres qui étaient pourtant intéressantes pour lui et pour le PSG », ainsi que des intérêts venus du Qatar, d'Arabie saoudite, de Serie A et d'Espagne. Le Parisien évoque un intérêt de la Juventus, notamment.

Alors qu'il dispose aujourd'hui d'une valeur marchande estimée à 30 millions d'euros selon le site spécialisé Transfermarkt, une offre pourrait être réellement intéressante en cas de montant plus ou moins équivalent. Surtout, son départ permettrait au club de faire des économies sur son salaire.