Aston Villa déchire l'offre du PSG pour Duran

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG ne manque d'idées pour se renforcer lors de ce marché des transferts hivernal. En plus de Khvicha Kvaratskhelia, le club de la capitale réfléchit à la possibilité de recruter Jhon Duran.

Luis Enrique vise le recrutement de nouveaux joueurs offensifs. L'entraîneur espagnol apprécie notamment deux profils, à savoir ceux de Khvicha Kvaratskhelia et de Jhon Duran. Le premier cité est très proche de rejoindre le PSG. Quant au second, il est encore très loin d'être parti d'Aston Villa. Le club de Birmingham ne veut en effet pas vendre l'attaquant colombien, en grande forme cette saison et qui pourrait encore rendre de gros services. D'autant qu'il vient à peine de signer une prolongation de contrat jusqu'en 2030.

Duran au PSG, Aston Villa n'est pas chaud du tout

Selon les informations de Fabrizio Romano, Aston Villa est plus que jamais déterminé à garder Jhon Duran cet hiver. La porte pour un départ est actuellement fermée et ce, en dépit de l'interêt de nombreux clubs européens, dont le Paris Saint-Germain. A noter que de son côté, Foot Mercato indique que le club de la capitale a néanmoins fait une offre ces dernières heures pour Jhon Duran. Les champions de France ont même rencontré les représentants du joueur, qui est totalement sous le charme du projet des champions de France en titre. Point d'accord entre les deux sources, le fait qu'Aston Villa ne veut pas céder cet hiver. Il faudra donc de la force de volonté aux Parisiens pour avoir gain de cause dans ce dossier, sachant que la priorité reste de signer Khvicha Kvaratskhelia. Le mois de janvier reste encore long et Aston Villa pourrait réfléchir si les montants grimpent. Ben Jacobs parlait ces derniers jours d'un montant fixé à 95 millions d'euros pour le goleador colombien.