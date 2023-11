Asensio titulaire, Mbappé fait la compo du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

De retour dans le groupe, Marco Asensio n’a pas pris part à la victoire du PSG contre Monaco vendredi soir (5-2). Mais l’international espagnol pourrait être rapidement amené à jouer un rôle majeur dans l’équipe de Luis Enrique.

Titulaire à la pointe de l’attaque du Paris Saint-Germain en début de saison avant sa blessure, Marco Asensio avait aligné de belles prestations dans un rôle totalement différent par rapport à celui occupé ensuite par Randal Kolo Muani ou Gonçalo Ramos. Durant les semaines d’absence de Marco Asensio, aucun des autres attaquants recrutés cet été par le PSG ne s’est imposé comme un titulaire indiscutable aux côtés de Kylian Mbappé et d’Ousmane Dembélé, ce qui laisse de l’espoir à l’ex-milieu offensif du Real Madrid pour les semaines à venir.

Ce mardi, le PSG défie Newcastle au Parc des Princes dans un match capital à gagner impérativement en Ligue des Champions. Quel sera le choix de Luis Enrique en attaque pour cette rencontre décisive ? Il est peut-être encore trop tôt pour voir Marco Asensio débuter mais selon Le Parisien, il est clair que l’Espagnol sera une option très viable pour le coach parisien d’ici quelques semaines. D’autant que son profil permet à des joueurs tels que Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé de briller davantage que lorsqu’ils sont épaulés par Randal Kolo Muani ou Gonçalo Ramos.

Asensio, un profil idéal pour faire briller Mbappé ?

« À Paris, le technicien demande à ses deux avants-centres de venir en appui pour que Dembélé et Mbappé puissent attaquer la profondeur quand il y a des espaces. Et dans ce rôle, Marco Asensio a une carte à jouer et il le sait. Dans l’environnement du PSG, on mise beaucoup sur son retour pour mettre en application ce que Luis Enrique attend » souffle le quotidien francilien avant de conclure. « Le coach espagnol souhaite le faire jouer régulièrement en décrochage, même s’il aime sa polyvalence, qui lui permet de jouer sur le côté ou bien au milieu. Sa première touche de balle et ses qualités de pressing sont également appréciées » estime Le Parisien, pour qui il ne serait donc pas étonnant de voir Marco Asensio gratter une place de titulaire à la pointe de l’attaque du PSG dans les semaines à venir. Et ce n’est pas Kylian Mbappé que cela va déranger, bien au contraire. Reste maintenant à voir si le vice-capitaine du PSG est consulté par son entraîneur pour ce genre de choix tactique.