Arsenal maltraite le PSG, Saliba remercie Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Contrairement à Luis Enrique, William Saliba a accepté de répondre aux journalistes après la victoire d’Arsenal contre le PSG mardi soir en Ligue des Champions (2-0). Et le défenseur de l’Equipe de France a notamment remercié le coach parisien pour la mise à l’écart d’Ousmane Dembélé.

Mardi soir, un sacré défi attendait le Paris Saint-Germain sur la pelouse d’Arsenal en Ligue des Champions. La logique a été respectée au vu de la forme des Gunners en ce début de saison, avec une victoire anglaise, notamment grâce à une première mi-temps totalement maîtrisée par l’équipe de Mikel Arteta. Le PSG a affiché un meilleur visage après le repos, mais c’était trop tard pour mettre en danger Arsenal, impérial défensivement à l’image de William Saliba. Solidement installé dans cette équipe, le défenseur des Bleus a encore livré une prestation impeccable.

L'absence de Dembélé a aidé Arsenal selon Saliba

Après la rencontre au micro de Canal+, celui qui a porté les couleurs de Saint-Etienne, Nice et Marseille, a par ailleurs été interrogé sur l’absence d’Ousmane Dembélé. Le dribbleur français a été écarté par Luis Enrique pour ce choc et cela a fait les affaires d’Arsenal comme l’a reconnu William Saliba. « L’absence de Dembélé ? Bien sûr, je pense que ça nous a fait du bien. On sait qu’ils ont d’autres joueurs pour pallier son absence, on s’est concentré sur nous-mêmes. Mais absence ne peut que nous faire du bien » a affirmé le défenseur français d’Arsenal avant d’évoquer plus globalement la victoire de son équipe contre le PSG mardi soir à l’Emirates.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par William Saliba (@w.saliba4)

« Je pense qu'on mérite la victoire. Le coach avait dit qu’il fallait qu’on soit meilleur qu’eux dans les deux surfaces, c’est ce qu’on a fait. Dès qu’on a eu quelque chose on les a mis au fond. Même quand on n’était pas bien on a su bien défendre tous ensemble. On mérite cette victoire » a jugé William Saliba, heureux après la première victoire d’Arsenal dans cette Ligue des Champions nouvelle formule, puisque les Gunners avaient concédé le match nul à Bergame face à l’Atalanta il y a deux semaines. Cette réaction d’après-match et la déclaration sur Luis Enrique ne manqueront pas, du côté des supporters du PSG, de provoquer une certaine frustration. Car ce mercredi encore, le choix de Luis Enrique de se passer de l’international français ne passe pas chez un bon nombre de fans et d’observateurs du club parisien.