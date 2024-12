Archaf Hakimi appelle sa mère en urgence, le débriefing de gala

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Achraf Hakimi était persuadé d'obtenir le Ballon d'Or africain, et c'est une source très sûre qui le confirme. Cet échec ne l'a toutefois pas déstabilisé, bien au contraire.

Achraf Hakimi n’a jamais caché le grand amour et la haute estime qu’il avait pour sa mère, au point d’en faire un personnage entier de sa carrière de footballeur. Le défenseur du PSG aime mettre sa maman en avant, que ce soit dans ses célébrations parfois, dans ses déclarations auprès des médias ou dans ses posts sur les réseaux sociaux. A chaque grand évènement, il n’hésite pas à la convier pour lui permettre de partager des bons moments. Une telle proximité qui avait même fait naitre des rumeurs lors de son divorce douloureux avec sa femme Hiba Abouk, qui n’aurait rien touché de la fortune de Hakimi car tout aurait été mis au nom de sa mère.

Seule certitude, Saïda Mouh, la mère du joueur du PSG, est de tous les évènements, et c’était encore le cas lors de la remise du Ballon d’Or africain récemment. Elle ne devait pas spécialement se rendre à Marrakech, mais elle a pris en urgence un avion en provenance de Turquie à la demande de son fils. Ce dernier était persuadé de soulever la récompense suprême pour un joueur africain, et a donc demandé à sa mère de venir. Pas de chance, le trophée est venu entre les mains d’Ademola Lookman.

Hakimi ne peut pas être aimé par tout le monde

Pas de quoi provoquer la déception exagérée de Saïda Mouh, qui a analysé avec lucidité cette situation à la chaine arabe Al-Araby. « Oui, mon fils m’a demandé de venir à Marrakech pour la remise du Ballon d’Or. Il était tellement sûr de l’avoir. Il pensait le gagner. Peut-être qu’il a pensé avoir des informations en ce sens, mais ce ne fut pas le cas. Il a très rapidement oublié cette défaite et s’est concentré avec le PSG. Il sait qu’il est adoré au Maroc et dans le monde arabe, mais il n’est peut-être pas aimé de tout le monde. Il ne l’a pas gagné cette année, mais il est encore jeune, et il le gagnera dans les années à venir. Et le Maroc a beaucoup de grandes échéances à venir », a conclu la mère d’Achraf Hakimi, pour qui la déception d’être venue en urgence pour rien à Marrakech a rapidement été effacée. Mais cela confirme que le défenseur du PSG était persuadé d’avoir une bonne surprise avec ce Ballon d’Or qui lui a filé sous le nez.