Après le sale coup du PSG, son départ est inévitable

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En l’absence de Gianluigi Donnarumma blessé, l’entraîneur du Paris Saint-Germain Luis Enrique a choisi d’aligner Matvey Safonov contre Gérone (1-0) en Ligue des Champions. Rétrogradé au statut de gardien numéro 3, l’Espagnol Arnau Tenas a compris le message.

Arnau Tenas a sans doute pris un coup sur la tête. Malgré l’arrivée de Matvey Safonov cet été, l’Espagnol espérait conserver le statut de gardien numéro 2 au Paris Saint-Germain. L’ancien portier du FC Barcelone, arrivé libre à l’été 2023, avait répondu présent lors de ses apparitions la saison dernière. Ses six matchs disputés en Ligue 1 avaient donné satisfaction à Luis Enrique qui apprécie beaucoup son jeu aux pieds. Arnau Tenas n’a donc pas jugé nécessaire de quitter le champion de France pendant le mercato estival. Ce qui n’était pas forcément la meilleure décision.

Arnau Tenas simple numéro 3

Car cette semaine, en l’absence de Gianluigi Donnarumma blessé, Luis Enrique a choisi de titulariser Matvey Safonov contre Gérone en Ligue des Champions. Et ce samedi, toujours en raison du forfait de l’Italien, le Russe devrait être à nouveau aligné lors du déplacement à Reims. La hiérarchie paraît logique dans la mesure où le Paris Saint-Germain a misé gros sur le dernier rempart arrivé en provenance de Krasnodar. En plus des 20 millions d’euros déboursés pour son transfert, la direction francilienne a accepté de lui verser un salaire estimé à 400 000 euros par mois.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ARNAU TENAS 🐺 (@arnautenas)

Ce ne sont clairement pas des montants compatibles avec un statut de numéro 3, celui qui a donc été réservé à Arnau Tenas. Dans ces conditions, on voit mal comment le gardien formé à la Masia pourrait rester au Paris Saint-Germain sur la durée. Son départ n’est plus qu’une question de temps si Matvey Safonov dispute les rares matchs laissés par Gianluigi Donnarumma. D’après le site Fichajes, l’Espagne représente la destination la plus probable pour le médaillé d'or aux JO 2024, dont le contrat expire en 2026.