Alvarez au PSG, Manchester City est au courant

Par Guillaume Conte

Le PSG a ciblé Julian Alvaez pour son attaque de la saison prochaine, et désormais Manchester City est informé de la volonté parisienne de le recruter. Tout pourrait s'emballer cet été si les Anglais craquent sous la pression de l'offre de Nasser Al-Khelaïfi.

Kylian Mbappé parti, le PSG cherche bien à faire signer un grand attaquant pour la saison prochaine. Ne pas compenser le départ d’un tel joueur, capable de passer la barre des 40 buts chaque saison, est impensable pour les dirigeants parisiens. Ces derniers mettent en avant le jeu collectif prôné par Luis Enrique, mais il y a tout de même des limites et il faut l’arrivée d’un élément capable de peser sur les défenses et de marquer des buts. Après avoir regardé du côté de Victor Osimhen, la piste menant à Julian Alvarez a été révélé. L’attaquant argentin est l’éternel remplaçant de Erling Haaland à Manchester City, et il pourrait être tenté par l’idée de devenir numéro 1 dans un grand club européen.

Le PSG se chauffe avec 80 ME

Le PSG a confirmé son intérêt pour l’ancien joueur de River Plate, en informant directement les agents de l’avant-centre de 24 ans qu’il souhaitait lui offrir un très beau contrat chez le champion de France. Une prise d’intérêt qui a été accueillie favorablement dans le clan Alvarez, mais ce n’est pas pour ça que le transfert est en bonne voie. En effet, Fabrizio Romano vient clarifier les choses et notamment l’état des discussions. Manchester City a été prévenu par Nasser Al-Khelaïfi de l’intérêt du PSG pour Alvarez, mais le club de la capitale assure qu’il ne passera à l’action qu’en cas de feu vert de la part du champion d’Angleterre. Ce n’est actuellement pas le cas mais Paris a déjà fait savoir qu’il était prêt à miser gros, à la fois pour le club anglais et pour le joueur, afin de finaliser la venue de Julian Alvarez.

Il n’y a pas d’ultimatum de fixé, mais si courant juillet, rien n’a évolué et Manchester City annonce sa volonté de garder son attaquant, alors le PSG oubliera définitivement cette piste. De son côté, le joueur ne semble pas prêt à aller au clash, même s’il faudra voir son attitude dans le courant de l’été, si l’offre parisienne est vraiment très alléchante et que la perspective d’avoir du gros temps de jeu à City est toujours aussi faible. Nasser Al-Khelaïfi envisage de lancer les discussions avec un transfert à hauteur de 80 millions d’euros, histoire de montrer aux Cityzens qu’il est très sérieux sur le sujet.