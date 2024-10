Alerte au PSG, Luis Enrique déclenche une guerre dans le vestiaire

Dans : PSG.

Le PSG ne rassure pas vraiment depuis quelques matchs. La méthode de Luis Enrique pose d'ailleurs problème à certains joueurs au sein du vestiaire francilien.

Luis Enrique sait qu'il lui reste encore énormément de travail afin de mener à bien ses objectifs avec le PSG. L'Espagnol est de plus en plus rigide avec son groupe, surtout depuis le départ de Kylian Mbappé. Ousmane Dembélé a récemment pu en faire les frais. Plus globalement, c'est le vestiaire qui commence à ne plus être totalement aligné avec Luis Enrique. C'est du moins les échos qui sortent de plus en plus ces dernières heures.

Luis Enrique, rien ne va plus

Le compte Djamel, bien renseigné sur l'actualité du PSG, affirme même que l'ancien entraineur du FC Barcelone est désormais contesté par ses joueurs : « Les plans de jeu de Lucho commencent à irriter beaucoup de joueurs. L’an dernier, Kylian n’appliquait pas vraiment les consignes imposées par le coach, donc les joueurs avaient plus de liberté sur le terrain. En revanche, cette saison, il est intransigeant sur ce qu’il attend des joueurs, et ce, à chaque poste, et plusieurs joueurs de l’effectif se sentent bridés… Il demande, par exemple, des choses bien précises aux offensifs, ce qui laisse moins de place à leur liberté.

Si les consignes ne sont pas respectées, les joueurs sont directement repris, que ce soit dans le vestiaire ou durant le travail vidéo. À titre d’exemple, il ne veut pas voir les attaquants prendre la profondeur, on a donc des offensifs qui sont utilisés à contre-registre… Plusieurs joueurs de l’effectif estiment pourtant que l’équipe est bien plus dangereuse lorsque le plan de jeu n’est pas respecté et que les offensifs prennent la profondeur et ont de la liberté ».

Quel avenir pour ce PSG ?

Si la trêve internationale va permettre au Paris Saint-Germain de reprendre un peu ses esprits, il faudra néanmoins que tout le groupe se ressoude derrière Luis Enrique. Le calendrier qui attend les champions de France est très costaud. Le club de la capitale enchainera face à Strasbourg, au PSV et à l'OM en quelques jours seulement. Que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des champions, le PSG n'est pas des plus souverains. Attention au crash pour Luis Enrique. Si l'Espagnol est épanoui pour le moment à Paris, sa vision du jeu et ses méthodes ne sont plus si suivies que cela. Le vent des débuts a bien tourné et le Paris Saint-Germain se retrouve déjà à un tournant de sa saison. Même sans stars, les polémiques ne restent jamais loin dans un club pareil.