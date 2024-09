Alejandro Garnacho au PSG, la bombe du mercato ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Homme fort de l’attaque de Manchester United depuis plusieurs mois, l’international argentin Alejandro Garnacho (20 ans) plait au Real Madrid et au PSG dans l’optique du prochain mercato estival.

Du haut de ses 20 ans, Alejandro Garnacho s’est imposé comme l’un des joueurs phares de Manchester United ces derniers mois. Sur son côté droit, l’international argentin (7 sélections) a brillé l’an passé, malgré les difficultés des Red Devils, avec 10 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues. Le natif de Madrid a démarré cette nouvelle saison sur des bases encore plus élevées puisqu’il totalise déjà 4 buts et 3 passes décisives en seulement 7 matchs. Une chance pour Manchester United, qui peut compter sur Alejandro Garnacho afin de compenser l’irrégularité de Marcus Rashford, que tout le monde voyait comme l’un des joueurs les plus prometteurs d’Europe il y a quelques années, et qui ne répond pas du tout aux attentes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alejandro Garnacho (@garnacho7)

La question est maintenant de savoir si Garnacho va supporter longtemps de jouer dans une équipe qui ne cesse de décevoir, que ce soit au niveau du jeu ou des résultats. Malgré un contrat qui court jusqu’en 2028 à Old Trafford, la pépite argentine pourrait être tentée d’aller voir ailleurs. Une tendance confirmée par le site Strikers Futbol, qui affirme que plusieurs clubs européens suivent avec la plus grande attention la situation d’Alejandro Garnacho. Malgré les transferts récents de Mbappé, Endrick ou encore Arda Güler, le Real Madrid est à l’affût et ne s’interdit pas de signer un joueur né dans la capitale espagnole.

Le PSG et le Real Madrid suivent Garnacho

Le second club cité n’est autre que le Paris Saint-Germain, une destination qui semble plus crédible car l’été dernier, Luis Enrique était à la recherche d’un joueur de ce profil pour compenser le départ de Kylian Mbappé. Alejandro Garnacho colle parfaitement à ce que recherche l’entraîneur espagnol du Paris SG : un ailier jeune, pas encore « star », très concerné par les efforts défensifs et qui peut apporter de la percussion et de l’efficacité en attaque. La question est maintenant de savoir si cet intérêt du PSG se concrétisera par une offre ferme et officielle lors du prochain mercato et si oui, à quelle hauteur de prix. A ce stade, les exigences de Manchester United n’ont pas encore filtré mais à n’en pas douter, le Paris Saint-Germain devra mettre le paquet pour faire vaciller Manchester United alors que Garnacho est estimé à 45 ME par le site spécialisé Transfermarkt. Au vu des prix pratiqués en Angleterre, on peut déjà se douter que l’état-major de MU réclamera beaucoup plus pour se séparer de son phénomène argentin.