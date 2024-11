Al-Khelaïfi et le Qatar, Labrune ne leur dira jamais assez merci

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le poids de Nasser Al-Khelaïfi au coeur du football français est indéniable, mais il n'inquiète pas le président de la LFP, qui a tenu à rendre hommage à tout ce qu'avait fait le Qatar pour notre championnat.

Le Trophée des Champions entre le PSG et Monaco n’a pas de date ni de lieu, le Qatar est apparu comme la solution idéale pour combler ce vide et redonner un peu de prestige à ce titre qui passe au second plan en France. L’Emirat possède dans le monde du football français un poids très envoutant, qu’il est impossible de nier puisque le PSG domine le championnat, et BeIN Sports est un partenaire important de la Ligue 1 et de la Ligue 2 depuis des années. Homme fort de ces deux entités, Nasser Al-Khelaïfi est toujours en bonne place dans les instances, que ce soit à la Ligue ou au sein de l’UEFA. Sa capacité à peser sur les décisions dérangent certains présidents de Ligue 1, et même certains médias concurrents, mais la réalité est incontestable.

Sans le Qatar, la France n'en serait pas là

Interrogé par L’Equipe, Vincent Labrune a reconnu que Nasser Al-Khelaïfi était un homme qui pesait, à l’image de son club. Et il n’hésite pas à rendre hommage à l’énorme apport du président qatari et de son club. « Sur la question des conflits d'intérêts et de son poids à la LFP, la situation est strictement la même depuis le rachat du PSG par QSI. Ni plus ni moins. Elle est proportionnelle au poids de son club et de son actionnaire dans l'économie du foot français. Les investissements du Qatar et les résultats du PSG ont porté à bout de bras le football français ces dernières années, il ne faudrait pas l'oublier. Sans eux, jamais nous n'aurions eu la chance de voir chez nous des stars planétaires telles que Zlatan, Beckham, Neymar ou Messi... Jamais Mbappé ne serait resté cinq années de plus en L1. Et sans les performances européennes du PSG des dernières saisons, nous aurions perdu depuis longtemps notre cinquième place UEFA qui nous permet aujourd'hui d'avoir quatre clubs qualifiés en Ligue des champions » souligné Vincent Labrune, qui fait entièrement confiance à Nasser Al-Khelaïfi pour tirer tout le football français vers le haut.

Même si cela peut donner des situations compliquées, comme quand il était persuadé que BeIN Sports rachèterait les droits de toute la Ligue 1 pour 700 millions d’euros, mais que rien n’est arrivé l'été dernier, forçant la Ligue à se rabattre au dernier moment sur DAZN. Mais si jamais la plateforme britannique devait jeter l’éponge faute d’avoir les abonnés nécessaires dans un an, nul doute que Nasser Al-Khelaïfi ne serait pas bien loin. Le président du PSG siège au comité stratégique consultatif de LFP Media, destiné à réfléchir à l’avenir des droits télés du football français. Autant dire que son opposition systématique à la création par la Ligue de sa propre chaine se fera une nouvelle fois vertement entendre si besoin est.