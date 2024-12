Adios Fabian Ruiz, le PSG reçoit l'offre tant attendue 

Dans : PSG.

Excellent à l’Euro avec l’Espagne, Fabian Ruiz n’est que l’ombre de lui-même avec le PSG. Son départ ne fait plus aucun doute, d’autant que l’ancien joueur de Naples a reçu une très belle offre en Liga.

Au Paris Saint-Germain, les espoirs étaient immenses autour de Fabian Ruiz après l’Euro 2024 monstrueux réalisé par le milieu de terrain de 28 ans sous les couleurs de l’Espagne. Véritable maître à jouer de l’équipe de Luis de la Fuente, le numéro 8 du PSG est revenu dans la capitale avec l’envie de poursuivre sur sa lancée. Malgré un temps de jeu toujours aussi important dont il bénéficie avec Luis Enrique, Fabian Ruiz n’a jamais réussi à avoir au PSG le niveau qui est le sien avec la Roja. Trop c’est trop pour Paris, qui a été assez patient et qui se montre désormais ouvert à un départ de l’ancien Napolitain, recruté pour près de 25 millions d’euros en août 2022.

Cela tombe bien, une superbe porte de sortie s’offre à Fabian Ruiz à l’approche de ce mercato hivernal. Toujours dans la course au titre en Liga, l’Atlético de Madrid serait « proche » de faire signer Fabian Ruiz selon les informations du compte @AtletiFrancia. Aucun détail n’est donné mais il s’agirait d’un transfert sec car un prêt n’a aucun intérêt pour le PSG avec un joueur de 28 ans qui ne parvient pas à s’imposer dans la capitale. De son côté, l’Atlético souhaite miser sur Fabian Ruiz et espère qu’en revenant en Espagne, le joueur parviendra à montrer la meilleure version de lui-même.

Dans un vestiaire avec des joueurs dont il est proche en sélection comme Robin Le Normand ou Koke, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain pourrait se montrer plus à son aise. C’est ce qu’espèrent les dirigeants de l’Atlético, qui souhaitent renforcer un secteur de jeu où il sera principalement en concurrence avec Gallagher, De Paul, Barrios, Koke et Llorente. Un effectif très riche pour Diego Simeone, qui veut toutefois du renfort pour courir deux lièvres à la fois et aussi bien figurer en Liga et en Ligue des Champions. Reste maintenant à voir si financièrement, l’Atlético et le PSG trouveront un accord mais Paris n’a aucune raison de se montrer trop gourmand et de retenir Fabian Ruiz, dont le contrat avec les Rouge et Bleu expire en juin 2027.