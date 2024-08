Accord PSG-Al Nassr, ce transfert à 30ME est en danger

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain, Milan Skriniar a dans les mains une offre du club d'Al-Nassr. Le défenseur hésite, alors que les deux clubs ont tout bouclé.

Un an après avoir signé libre au PSG, Milan Skriniar n'a pas du tout convaincu le club de la capitale et même s'il a encore quatre ans de contrat avec le club de la capitale, le défenseur international slovaque sait qu'il sera souvent dans les tribunes du Parc des Princes s'il reste. Du côté de Luis Campos, après avoir informé Skriniar que Luis Enrique ne comptait pas sur lui, on s'est mis en quête d'un club susceptible de vouloir recruter l'ancien joueur de l'Inter. Et c'est du côté de la Saudi Pro League qu'une solution est trouvée, puisque Fabrizio Romano annonce ce mercredi un accord total entre le Paris Saint-Germain et la formation d'Al-Nassr où évolue un certain Cristiano Ronaldo. Sur le papier, tout est donc réglé, et un an après la cession Neymar, Nasser Al-Khelaifi pourrait encore remercier un club saoudien pour ce gros coup de pouce au mercato. Sauf qu'il y a un souci.

🚨🟡🔵 EXCLUSIVE: Al Nassr open talks with RB Leipzig for Mohamed Simakan in case Skriniar deal collapses.



Deal done between PSG and Al Nassr for Skriniar but still NO green light from the player.



Talks ongoing also for Simakan now. 🇸🇦 pic.twitter.com/RsNz9isZEo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2024

Dans ce dossier, si le PSG et Al-Nassr se sont d'ores et déjà entendus, le défenseur slovaque de 29 ans n'a pas donné son feu vert comme le précise notre confrère italien. Et preuve que le club saoudien est très prudent dans ce dossier, les dirigeants d'Al-Nassr ont décidé d'entamer simultanément des discussions avec Leipzig pour éventuellement faire signer Mohamed Simakan. L'idée est de faire signer le défenseur natif de Marseille si Milan Skriniar refuse de rejoindre la formation du championnat saoudien. Il reste trois jours pour ficeler tout ça et le Paris Saint-Germain espère que le Slovaque va dire banco, ce transfert pouvant rapporter 30 millions d'euros aux champions de France.