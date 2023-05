A fond sur Osimhen, les Anglais pressent le PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En quête d’un attaquant pour la saison prochaine, le Paris Saint-Germain a notamment coché le nom du Nigérian Victor Osimhen. Mais le club de la capitale devra agir très vite sur ce dossier, plusieurs pensionnaires de Premier League étant déjà passés aux choses sérieuses pour l’avant-centre de Naples.

Sauf revirement de situation, on ne devrait plus revoir la MNM au Paris Saint-Germain. Lionel Messi va sans doute partir à la fin de son contrat en juin. Tandis que Neymar, de nouveau poussé vers la sortie, n’écarte plus l’hypothèse d’un départ cet été. Pour épauler Kylian Mbappé, le champion de France en titre espère recruter un attaquant de haut niveau comme Harry Kane ou le Français Randal Kolo Muani, régulièrement cités dans l’actualité du Paris Saint-Germain, tout comme l'ancien Lillois Victor Osimhen, peut-être la piste la plus compliquée.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Victor Osimhen (@victorosimhen9)

Dur en affaires, le président de Naples Aurelio De Laurentiis représente un sérieux obstacle. « Je ne vendrai pas Victor Osimhen cet été. Pas question », annonçait récemment le dirigeant sur la Rai. Bien sûr, la déclaration peut servir à faire monter les enchères. Le Napoli serait effectivement prêt à céder son buteur contre 150 millions d’euros ! Apparemment, cela n’a pas l’air de refroidir les clubs intéressés. Le Paris Saint-Germain se retrouve confronté à de puissants concurrents, dont certains sont déjà passés aux choses sérieuses.

Manchester United en pole

Selon le quotidien italien Il Mattino, Manchester United tient la corde grâce à des discussions entamées depuis l’été dernier. Newcastle serait également sur le coup, tout comme Chelsea qui a envoyé des émissaires pour le match de Serie A entre Monza et Naples (2-0) dimanche. Autant dire que les Anglais ne sont pas là pour plaisanter. Si le Paris Saint-Germain et son conseiller Luis Campos veulent avoir une chance d'attirer Victor Osimhen, la partie se joue dès maintenant.