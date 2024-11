80 millions, c’est le tarif spécial Qatar pour le PSG

Dans : PSG.

En quête d'un défenseur central, le PSG a trouvé la perle rare en Italie. Mais Bergame a bien venir le club francilien, et lui demande un tarif exorbitant.

En difficulté dans tous les secteurs de jeu, le Paris SG ne parvient pas à faire autre chose que dominer la Ligue 1. En Ligue des Champions c’est plus compliqué que jamais, et les observateurs parlent même de la plus faible équipe parisienne depuis l’arrivée du Qatar aux commandes. Et pourtant, ce n’est pas faute d’investir puisqu’à chaque mercato, des sommes folles sont dépensées pour des joueurs qui sont censés représenter l’avenir du club. L’attaque pose question, le milieu de terrain manque toujours d’un joueur d’impact et en défense, les latéraux n’ont pas de doublure tandis que seul Marquinhos donne des garanties dans l’axe, Willian Pacho laissant Luis Enrique encore indécis.

Skriniar en plus technique, Luis Enrique le veut

Le départ de Milan Skriniar devrait libérer une place, que le PSG souhaite combler rapidement avec un élément prometteur de Serie A. Il s’agit de Isak Hien, grand défenseur dont le profil est atypique. En effet ce Suédois de père ghanéen s’est fait remarquer dans son pays, notamment à Vasalunds. Il a la particularité d’avoir évolué principalement comme attaquant, jusqu’à ses 20 ans. Quand l’un de ses techniciens l’a mis en défense, ce fut le début d’une nouvelle aventure pour le natif de Stockholm, qui est désormais un taulier de l’Atalanta Bergame.

Ses performances avec le club italien lui valent l’intérêt de l’Inter Milan, mais la Dea a mis les choses au clair selon le média Inter Live. Pour le laisser partir cet hiver, Bergame demande 60 millions d’euros. Une somme incroyable pour un joueur qui a certes la cote, mais dont la valeur marchande atteint 20 millions d’euros sur les sites spécialisés. Selon la presse italienne, l’intérêt du PSG a tout changé, et le fait que QSI soit aux commandes avec des moyens toujours aussi impressionnants, a réussi à faire tripler sa valeur en quelques semaines. Il reste à savoir si cela freinera l’intérêt du PSG, dont l’entraineur Luis Enrique apprécie les qualités physiques, mais aussi sa capacité de relance bien supérieure à celle de Milan Skriniar.