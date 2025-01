60ME, le PSG menace une légende

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le mercato d'hiver vient d'ouvrir et le PSG a déjà les idées claires. Luis Campos a reçu les consignes de Luis Enrique, mais un dossier décisif va déterminer la suite des éventuelles opérations.

L'avantage d'avoir un entraîneur comme Luis Enrique est que pour les dirigeants parisiens, il est inutile de vouloir imposer des joueurs, le technicien espagnol ne cédant à aucun ordre. Ainsi, Un an et demi après avoir vu Randal Kolo Muani débarquer au Paris Saint-Germain à la demande de Nasser Al-Khelaifi, et malgré le prix payé par le club pour recruter l'attaquant français, à savoir 95 millions d'euros, Luis Enrique n'en veut plus et la priorité du mercato d'hiver 2025, ouvert depuis quelques heures est de vendre le joueur révélé à Nantes. Selon L'Equipe, pour s'offrir Randal Kolo Muani, il faudra payer 60 millions d'euros au PSG, l'idée d'un prêt n'étant pas du tout le choix numéro 1. Car avec cet argent, les dirigeants parisiens savent que leur entraîneur a déjà ciblé un poste à rapidement renforcer.

Le PSG veut 60 millions d'euros pour Kolo Muani

Dans la perspective où Milan Skriniar ne donne pas satisfaction et doit, lui aussi, partir cet hiver, Luis Enrique veut apporter de la concurrence à Marquinhos. Non pas que le coach parisien souhaite mettre sur la touche l'emblématique capitaine brésilien du Paris Saint-Germain, mais il estime que l'international brésilien de 30 ans doit avoir une vraie doublure, capable de le challenger. Luis Enrique n'est pas le premier entraîneur à vouloir faire signer un défenseur central supplémentaire afin d'être un concurrent pour Marquinhos, mais force est de reconnaître que Luis Campos n'y est jamais parvenu. En utilisant en totalité ou en partie les 60 millions d'euros récoltés avec la vente de Randal Kolo Muani, le PSG veut se donner une nouvelle chance d'y parvenir.

Un avant-centre n'est pas la priorité du PSG

Pour l'instant, aucune piste n'a filtré concernant le défenseur central capable de débarquer au Parc des Princes dans les prochaines semaines, mais visiblement Luis Campos a déjà entamé le travail sur ce dossier. Et à priori, il ne faut pas attendre la signature d'un numéro 9 remplaçant poste pour poste Randal Kolo Muani. Tout pour la défense, le PSG a choisi son chantier prioritaire de ce mois de janvier 2025.