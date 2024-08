45 ME pour un bourrin, le PSG s’est fait avoir

Dans : PSG.

Pour sa première en match officiel avec le Paris Saint-Germain, Willian Pacho a rendu une copie mitigée. Le défenseur central s’est parfois retrouvé en difficulté contre Le Havre (victoire 1-4) vendredi. Les défauts aperçus donnent déjà des indications sur la pertinence de son transfert à 45 millions d'euros bonus compris.

Plutôt méconnu en France, Willian Pacho est forcément observé pour ses débuts avec le Paris Saint-Germain. Le défenseur central a disputé son premier match de Ligue 1 face au Havre vendredi. Résultat, après une première période maîtrisée grâce à son agressivité, l’ancien joueur de l’Eintracht Francfort s’est retrouvé en difficulté au retour des vestiaires, lorsque les Havrais ont mis plus d’intensité dans leur jeu. On l’a notamment vu en souffrance au duel face à l’attaquant Josué Casimir.

Dans le débrief de la chaîne L’Equipe, sa prestation ne valait pas mieux qu’un 4/10 selon Eric Rabesandratana, qui l’accuse d’avoir sous-estimé la Ligue 1. « Je l'ai assez observé pour savoir qu'il a été un petit peu en retard sur certaines situations dans les duels, a commenté l’ancien défenseur central du PSG. Je pense qu'il n'a pas pris la mesure de la difficulté du championnat français. Des joueurs étrangers arrivent souvent en pensant que c'est plus facile qu'il n'y paraît, et ils se rendent compte que dans les duels, le championnat français est très dur. Il a eu des difficultés avec Casimir en face de lui et je trouve qu'il n'était pas encore bien intégré dans les automatismes. » Plus clément, le consultant Régis Brouard n’est pas non plus convaincu.

Des points faibles déjà repérés

« Je l'ai trouvé intéressant sur l'aspect défensif sur tout ce qui se passe devant lui. Je ne suis pas certain de ce qui peut se passer dans son dos sur des appels-contre-appels. En fait il agit, ou il réagit sur la première demande. Je pense que quand les adversaires vont voir certaines choses, ils peuvent le mettre en difficulté sur des situations de jeu en partant dans son dos, ou sur des appels-contre-appels. Je trouve qu'il est bien quand il avance, il a une forme d'agressivité, il est costaud et je pense qu'il a beaucoup de force. Mais dans la lecture du jeu, par rapport à la relation avec les autres, je pense qu'il peut être en difficulté dans son dos », a prévenu l’entraîneur en lui accordant un 5/10.