4 arrivées, 3 départs, le PSG va se déchainer

Longtemps discret dans ce mercato estival, le PSG a accéléré le rythme depuis le début du mois d’août. Le club de la capitale espère conclure rapidement d’autres arrivées, notamment sur le plan offensif. Tout en espérant également dégraisser un peu.

Le Paris Saint-Germain n’a pas été l’un des principaux acteurs du marché pendant un long moment, mais cette fois, le PSG est bien décidé à s’activer. Paris a officialisé trois arrivées (Safonov, Pacho et Neves) mais doit encore se renforcer dans le secteur offensif, où le groupe de Luis Enrique est toujours orphelin de Kylian Mbappé. Le PSG explore les possibilités qui s’offrent à lui et selon les informations de PSG Inside Actu, plusieurs noms sont toujours étudiés pour venir renforcer l’attaque. Les noms de Kingsley Coman et Jadon Sancho sont toujours dans les tuyaux. Le Bayern a autorisé le joueur à discuter avec son club formateur, même si le PSG n’a pas formulé d’offre à son homologue bavarois à ce jour. En ce qui concerne l’ailier anglais, qui était en prêt à Dortmund en deuxième partie de saison, il a informé Manchester United de sa volonté de rallier le PSG, et une première offre écrite peut arriver la semaine prochaine.

Des arrivées prévues, le PSG doit aussi dégraisser

Également à la recherche d’un numéro 9, Paris a fait une proposition à Al-Aïn, club émirati, au sujet de Soufiane Rahimi, auteur d’un tournoi olympique de toute beauté avec huit réalisations. En cas d’échec dans le dossier Coman ou Sancho, la direction parisienne a également coché le nom de Julio Enciso, le talentueux ailier paraguayen de Brighton. Au rayon des départs, l’arrivée de Pacho bouche le poste de défenseur central. Si Milan Skriniar est poussé vers la sortie, le défenseur slovaque n’a de son côté pas l’intention de partir. Sur la touche depuis un an et demi en raison d’une blessure au talon, Presnel Kimpembe va devoir se battre pour sa place à son retour et un départ à moyen terme n’est pas exclu. Enfin, Carlos Soler, qui n’a pas du tout convaincu depuis son arrivée il y a deux ans, ne sera pas retenu en cas d’offre satisfaisante. Les trois dernières semaines de mercato risquent d’être animées du côté du PSG.