30ME pour un attaquant, le PSG est au Portugal

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG sera actif cet hiver sur le marché des transferts. Comme souvent depuis quelques mois, la perle rare pourrait venir du Portugal et plus précisément du Sporting.

A Paris, Luis Enrique et sa direction sont en train de préparer le marché des transferts hivernal. Le club de la capitale ne devrait pas faire de grosses folies, mais veut en revanche renforcer certains secteurs de jeu. Dans un monde idéal, le PSG recruterait un défenseur central axe droit et un ailier pouvant concurrencer Bradley Barcola. Aussi, il faudra que des ventes soient réalisées. Déjà, les champions de France ont pas mal de noms en tête pour se renforcer cet hiver. L'un d'eux vient du Sporting.

Un nouveau Portugais au PSG dès cet hiver ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Geovany Quenda (@gquenda07)

Selon les informations de Farid Rouas, le PSG a en effet trouvé sa perle rare puisque Geovany Quenda rejoindra la capitale lors de ce mercato hivernal. L'ailier droit viendrait alors concurrencer Bradley Barcola et Ousamne Dembélé. Une information surprenante, car le Portugais de 17 ans a récemment prolongé avec le Sporting, qui ne le bradera pas. Mais les bonnes relations entre Luis Campos et le club de Lisbonne pourraient permettre de trouver un arrangement. Quenda est considéré comme l'un des plus grands espoirs du football portugais. Il a déjà disputé 26 matchs cette saison toutes compétitions confondues avec le Sporting, pour 2 buts marqués et 3 passes décisives données.

Malgré son jeune âge, son impact dans le jeu est déjà énorme. Quenda avait d'ailleurs martyrisé la défense de Manchester City lors du succès de son équipe en Ligue des champions le 5 novembre dernier. A noter qu'il est dans le viseur du PSG depuis pas mal de temps. Dans la capitale, il pourrait retrouver des compatriotes portugais, dont Nuno Mendes, qui était lui-aussi venu en provenance du Sporting en 2021.