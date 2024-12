25 millions, le PSG proche d'un accord pour la surprise Baturina

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG sera très actif l'hiver prochain sur le marché des transferts. Luis Enrique est à la recherche d'un nouvel élément offensif.

A Paris, la tension est forte en cette fin d'année 2024. Luis Enrique se serait mis à dos certains joueurs de son équipe. De son côté, l'Espagnol ne serait pas satisfait du niveau affiché par certains. Son objectif est de voir débarquer l'hiver prochain un nouveau joueur offensif polyvalent. Et si des grands noms ont été évoqués, comme Mohamed Salah ou Khvicha Kvaratskhelia, le Paris Saint-Germain pourrait finalement trouver son bonheur en Croatie, avec le recrutement de Martin Baturina !

Baturina, transfert surprise de l'hiver au PSG ?

Selon les informations de Germanijak, média croate, le PSG aurait avancé ses pions dans le dossier du crack croate, qui évolue du côté Dinamo Zagreb. A tel point que le club de la capitale serait en négociations avancées pour l’arrivée du milieu offensif de 21 ans. Un accord pourrait même être trouvé à hauteur de 25 millions d'euros. A noter que si Zagreb veut le garder jusqu'à la fin de saison, le Paris Saint-Germain voudrait recruter Martin Baturina dès cet hiver. Le joueur, déjà international croate, impressionne depuis le début de la saison. Il a marqué à deux reprises et a donné sept passes décisives. Il avait notamment pris part à la rencontre de Ligue des champions face à l'AS Monaco il y a quelques jours, tout en marquant un but pour les Croates. Baturina pourrait apporter un peu de vitesse et de technique à un milieu parisien qui manque de créativité par moments. Cette information, qui reste à prendre avec des pincettes, ne va en tout cas pas faire l'unanimité auprès des fans et observateurs franciliens, qui aimeraient l'arrivée d'un joueur confirmé. Mais Luis Enrique continue avec son projet et veut miser sur des jeunes diamants. Martin Baturina connait les exigences du haut niveau mais une arrivée au PSG n'est jamais chose aisée à gérer, le contexte et la concurrence étant des éléments à prendre en compte.