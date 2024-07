130ME pour un buteur, le PSG favori numéro 1 ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Les dirigeants du Paris Saint-Germain ont compris qu'il sera impossible de faire signer Khvicha Kvaratskhelia lors de ce mercato. Alors Luis Campos va revenir à la charge pour une autre star napolitaine.

Face à l'attitude véhémente d'Aurelio de Laurentiis et d'Antonio Conte, qui ont fermé la porte à un départ de Khvicha Kvaratskhelia, après l'Euro 2024 énorme de l'attaquant géorgien, les dirigeants du PSG ne tourneront cependant pas le dos au Napoli. En effet, ce mercredi, plusieurs médias italiens révèlent que les champions de France pourraient finalement revenir à la table des négociations pour un transfert qui semblait désormais se conjuguer au passé, à savoir celui de Victor Osimhen. Même si l'ancien buteur du LOSC a des touches en Premier League, mais également en Arabie Saoudite, le Paris Saint-Germain a souvent tourné autour d'Osimhen, et cette fois cela pourrait être la bonne. Alessio del Lungo, journaliste pour Tuttomercatoweb, explique que même s'il affiche un large sourire depuis la reprise de l'entraînement avec Naples, l'international nigérian de 25 ans a le souhait de partir lors de ce mercato.

Pour cela, un club devra payer les 130 millions d'euros de sa clause libératoire, et le PSG serait en pole. Notre confrère rappelle que Luis Campos connaît très bien Victor Osimhen et ses représentants, puisqu'il a déjà affaire avec eux lorsqu'il était à Lille, et que forcément cela peut contribuer à faciliter les choses. Et surtout, il précise que face aux offres, c'est bel et bien le Paris Saint-Germain qui tient la corde dans cette apparition, même si pour cela Nasser An-Khelaifi devra accepter cette clause record, renégociée à la hausse à la fin de l'année 2023 par Aurelio de Laurentiis en échange d'une grosse augmentation de salaire pour le buteur. Du côté de celui qui a marqué 17 buts en 2023-2024, la priorité serait bien à la Premier League, devant le PSG, mais Victor Osimhen ne s'opposera pas à un retour en Ligue si Naples et Paris parviennent à un accord. TMW précise qu'à priori le transfert de l'ancien Lillois pourrait se faire très rapidement, Antonio Conte souhaitant avoir rapidement son groupe pour la saison prochaine.