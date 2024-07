130ME pour succéder à Mbappé, le PSG revient négocier ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain avait tourné le dos à Victor Osimhen, dont le nom était évoqué depuis des mois pour remplacer Kylian Mbappé. Mais, le PSG est finalement de retour à la table des négociations.

Les champions de France ne masquaient pas leur désir de faire signer Khvitcha Kvaratskhelia lors de ce mercato. Mais le PSG s’est heurté au refus brutal et plusieurs fois répété de Naples de céder l’attaquant géorgien, qui a flambé lors de l’Euro 2024. Cependant, Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi vont probablement faire affaire avec Aurelio de Laurentiis, puisque ce lundi, Loïc Tanzi révèle que les dirigeants du Paris Saint-Germain veulent finalement proposer au patron du Napoli un transfert de Victor Osimhen. Samedi, en conférence de presse, Antonio Conte, le nouvel entraîneur du club italien, avait reconnu que si sa position était impossible à changer concernant Khvitcha Kvaratskhelia, il en allait autrement pour le buteur nigérian qui a une clause de sortie à hauteur de 130 millions d'euros.

Pour l'instant, le PSG a prévenu Naples de son intérêt pour l'ancien attaquant du LOSC, mais n'a pas souhaité lever l'option d'achat, estimant qu'elle était trop élevée, plusieurs clubs de Premier League ayant renoncé à suivre Osimhen pour cette raison financière. D'autre part, notre confrère de L'Equipe explique qu'avant de signer un chèque pour Victor Osimhen le Paris Saint-Germain désire vendre Randal Kolo Muani ou Gonçalo Ramos. Autrement dit, si le club de la capitale a bien l'intention de faire du buteur également ciblé par Arsenal et l'Arabie Saoudite le successeur de Kylian Mbappé, il faudra faire rentrer du cash dans les caisses et surtout s'assurer que Luis Enrique n'aura pas à gérer une concurrence infernale dans son vestiaire au même poste. S'il sort d'une saison moins pleine avec Naples, Victor Osimhen s'est souvent montré d'une efficacité redoutable, et c'est ce que souhaite le PSG, puisque le numéro 9 de Naples devra tout de même tenter de faire oublier la machine à buts qu'était Kylian Mbappé sous le maillot du Paris SG.