100 millions, Neymar arrive avec 13 ans de retard

Neymar fait actuellement plus parler de lui dans la rubrique faits-divers que football, mais son retour est programmé pour la semaine au Paris Saint-Germain. Un retour qui pourrait n'être que provisoire, puisque le PSG ne dira pas non à une offre pour le joueur brésilien.

S'il n'a évolué qu'en France et en Espagne depuis qu'il a rejoint l'Europe, Neymar a failli découvrir la Premier League il y a treize ans. En 2010, le Brésilien qui jouait encore à Santos, faisait chavirer tous les cadors du vieux continent. Bien que ce soit le FC Barcelone qui ait recruté la pépite de 18 ans à l'époque, West Ham avait formulé une offre de près de 20 millions d'euros, immédiatement refusée par le club brésilien. Toujours est-il que Neymar n'est pas passé très loin d'être l'idole d'Upton Park.

Et, avec la probable future vente de Declan Rice pour plus de 100 millions d'euros, plus un budget conséquent grâce aux droits TV en Angleterre, West Ham risque d'avoir une très grosse enveloppe sur le marché des transferts. De quoi forcément faire rejaillir une idée folle.

Neymar à West Ham, la folle rumeur 13 ans après

Cela semble irréalisable sur le papier, mais le Daily Star évoque la possibilité que West Ham puisse tenter une nouvelle approche pour Neymar, 13 ans plus tard. Le PSG ne devrait pas se montrer monstrueusement gourmand pour un joueur qui a encore quatre ans de contrat et qui semble être loin de retrouver son meilleur niveau. Si des rumeurs ont envoyé le joueur de 31 ans à Newcastle ou à Manchester United, c'est bien West Ham qui pourrait récupérer Neymar et son salaire gigantesque (30ME par an). Pour cela, il faut déjà que le club libère un levier financier avec la vente de Declan Rice. Arsenal est en pourparlers avec le milieu de terrain, qui est prêt à déménager de quelques kilomètres pour rejoindre les Gunners. Une fois cette opération réalisée, le récent vainqueur de l'Europa Conference League pourra alors tenter sa chance avec Neymar. Cependant, Paris s'étant déjà séparé de Lionel Messi et si le départ de Kylian Mbappé se confirmait il est peu probable que le club de la capitale laisse partir Neymar cet été.