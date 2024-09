Zaha sauveur de l’OL, et pourquoi pas ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Recrue surprise de l’OL dans le money-time du mercato, Wilfried Zaha n’a toujours pas disputé la moindre minute avec le club rhodanien. Il pourrait malgré tout avoir un rôle majeur à jouer dans les semaines à venir.

Dimanche soir, l’Olympique Lyonnais a fait preuve d’un terrible manque d’efficacité face à l’Olympique de Marseille au Groupama Stadium (2-3). Certes, l’équipe de Pierre Sage a marqué deux buts. Mais à onze contre dix et au vu du nombre d’occasions créées, l’OL aurait dû être capable d’enfoncer le clou. Lyon est cependant confronté au manque de confiance d’Alexandre Lacazette et à l’adaptation difficile de Georges Mikautadze, ce qui n’aide pas à marquer des buts. Et si finalement, la solution pour Pierre Sage venait de Wilfried Zaha ?

Recruté dans la dernière ligne droite du mercato par John Textor directement, l’international ivoirien n’a pas encore joué avec l’OL en raison d’une forme physique défaillante au moment de son arrivée. Même si selon la presse turque, l’ancien joueur de Galatasaray traine son spleen à Lyon et regrette son arrivée en France, il pourrait avoir un rôle majeur à jouer dans les prochaines semaines selon L’Equipe.

« Devant, il y a pléthore de solutions sans qu'aucune se détache. Tout semble ouvert autour d'Alexandre Lacazette. Le capitaine, toujours muet devant le but, a été remplacé en cours de match pour la première fois de la saison et dès la 67e minute face à Marseille, dans un contexte de concurrence rehaussé par la sortie du loft de Rayan Cherki et l'arrivée de Wilfried Zaha, toujours pas utilisé » estime notre confrère Régis Dupont, qui refuse d’enterrer l’ancien buteur providentiel de Crystal Palace.

Vers un duo Lacazette - Zaha à l'OL ?

Il faut dire que s’il est remis en forme, le natif d’Abidjan peut être un redoutable avant-centre. Celui que l’on ne présente plus en Angleterre a tout de même inscrit 71 buts lors de son dernier passage à Crystal Palace entre 2015 et 2023 et du côté des supporters de l’OL, on espère qu’il pourra enchainer rapidement les rencontres. Reste maintenant à voir dans quel rôle alors que Pierre Sage tâtonne sur le plan tactique. Dans le cas où l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais viendrait à persister avec son 3-5-2, Wilfried Zaha est un candidat crédible à une place à la pointe de l’attaque au côté d’Alexandre Lacazette. Un duo plutôt alléchant sur le papier, que les supporters lyonnais espèrent voir au plus vite sur le terrain même si cela condamnerait dans le même temps Georges Mikautadze à un rôle de remplaçant.