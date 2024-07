Viré après deux mois, Fabio Grosso a adoré l’OL

Dans : OL.

Choisi pour la succession de Laurent Blanc en septembre dernier, Fabio Grosso n’avait pas fait long feu. L’Italien n’était resté sur le banc de l’Olympique Lyonnais que deux mois. Très vite licencié pour ses mauvais résultats, le technicien garde tout de même d’excellents souvenirs de son deuxième passage au club rhodanien.

On reverra Fabio Grosso sur un banc la saison prochaine. Relégué en Serie B au terme du précédent exercice, Sassuolo a choisi l’entraîneur italien pour tenter de retrouver la Serie A le plus vite possible. Les Neroverdi n’ont pas été refroidis par la dernière expérience du technicien, c’était du côté de l’Olympique Lyonnais. L’ancien latéral gauche des Gones avait pris la succession de Laurent Blanc en septembre. Mais ses résultats nettement insuffisants avaient incité la direction à le licencier après seulement deux mois de collaboration.

Grosso garde de bons souvenirs

Finalement, son deuxième passage à Lyon aura surtout été marqué par sa blessure à l’œil causée par le caillassage du bus lyonnais à Marseille. Et pourtant, le nouveau coach de Sassuolo ne regrette absolument pas sa petite aventure à l’Olympique Lyonnais. Au contraire. « Lyon est un endroit merveilleux, j'y étais allé en tant que joueur. Ça s'est mal passé en tant qu'entraîneur, mais cette expérience m'a formé », s’est réjoui Fabio Grosso dans La Gazzetta dello Sport.

« J’aime partir d’une situation comme celle-ci. J'aime Sassuolo, il y a un projet ambitieux. Le club a fait de grandes choses et souhaite en faire davantage. Des opportunités de revenir pendant ma période d'arrêt ? J'ai eu des tentations mais je n'ai pas craqué, j'ai seulement accepté Sassuolo parce que je le sentais bien. Nous sommes toujours doués pour mentionner les noms des autres. En réalité ce championnat est terrible, beaucoup seront à la lutte pour la montée. Statistiquement c'est toujours compliqué pour ceux qui sont relégués, il faut renverser le pronostic », a encouragé le champion du monde 2006.