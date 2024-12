Une légende quitte l'OL, Aulas remercie son combattant

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Après six mois sans temps de jeu à l’OL, Anthony Lopes a officiellement quitté son club formateur pour s’engager au FC Nantes. Un départ qui provoque une vague d’émotions chez les Gones.

Anthony Lopes a officiellement quitté l’Olympique Lyonnais après avoir disputé près de 500 matchs sous les couleurs du club rhodanien. Le gardien portugais s’est engagé en faveur du FC Nantes, mais son départ de l’OL ne laisse pas insensible un certain Jean-Michel Aulas. Sur son compte X, l’ancien président des Gones a rendu un vibrant hommage à son ancien gardien. « Anthony tu as été et tu demeureras un vrai champion :un combattant exceptionnel , une légende pour l’OL , un homme de coeur aussi pour ta famille et tes amis , un mec bien , une belle personne : Merci pour tout ce que tu as amené à l’OL , aux supporters et au club » a publié sur son compte X l’ancien président de l’Olympique Lyonnais. Un message partagé par de nombreux supporters lyonnais même si pour Anthony Lopes, la fin de l’histoire aura été douloureuse avec une mise à l’écart au profit de Lucas Perri, propulsé en tant que numéro un par Pierre Sage après son recrutement en provenance de Botafogo en janvier dernier.