Une cible de l'OL s'éclate à l'Euro, la mauvaise nouvelle

Par Mehdi Lunay

La Roumanie a écrasé l'Ukraine 3-0 lundi après-midi. Une surprise rendue possible par la prestation de Dennis Man. L'attaquant de Parme a vu sa cote augmenter et ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'OL qui le suit depuis plusieurs semaines.

Le facteur X du mercato estival sera sans doute l'Euro 2024. Le tournoi continental le plus relevé de la planète est un cadre idéal pour vendre plus cher ses joueurs ou pour dénicher des pépites inconnues. C'est notamment le cas avec les joueurs des sélections les moins médiatisées, comme par exemple la Roumanie. L'effectif de cette sélection avait la valeur marchande la plus faible des 24 qualifiés avant le début du tournoi. Quelques jours plus tard, l'inflation est de mise après le brillant succès des Roumains sur l'Ukraine 3-0. Les Tricolori comme on les surnomme ont donné une leçon de football à une Ukraine pourtant favorite.

L'Allemagne vient chiper Dennis Man à l'OL

Dennis Man a été particulièrement en vue avec deux passes décisives. L'attaquant de Parme n'est pas un inconnu à l'OL. En effet, la cellule de recrutement lyonnaise le suit de près depuis plusieurs semaines. Artisan de la remontée de Parme en Serie A, Man ne possède plus qu'un an de contrat restant. De quoi en faire une bonne affaire sportive et financière pour l'OL. Mais, Roumanie-Ukraine est passé par là.

Dennis Man 🇷🇴



Tout simplement l’un des meilleurs ailier hors Big 5 Européen avec Parme en serie B la saison passée.



Auteur de 2 passes décisives contre l’Ukraine à l’Euro.



Son rapport data par 90 minutes cette saison 📊. pic.twitter.com/SUgzAmaGpY — LucasOL (@LuCasCompany15) June 18, 2024

Ainsi, la cote de popularité de Dennis Man au mercato a grimpé en flèche. Outre l'OL, l'attaquant roumain a de nombreux prétendants en Bundesliga. Selon les informations de Tuttomercato, le Borussia Dortmund est le plus sérieux adversaire de l'OL dans le dossier Man. On peut déjà s'attendre à une hausse de prix significative pour Dennis Man. Une bien mauvaise nouvelle pour les Lyonnais qui souffrent en plus d'une renommée moindre par rapport au récent finaliste de la Ligue des champions. Si l'OL veut recruter le Roumain, il ne va pas falloir trainer.