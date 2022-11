Un podium pour l'OL, Blanc a des gros doutes

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL reçoit Nice ce vendredi en Ligue 1 au Groupama Stadium. Les Gones vont devoir rebondir après leur triste performance contre l'OM dimanche dernier.

A Lyon, la situation devient urgente. Les hommes de Laurent Blanc ont du mal à se montrer réguliers depuis de nombreux mois maintenant. Au classement, les Gones sont d'ailleurs 8èmes après 14 journées disputées. Ce vendredi soir, l'OL reçoit Nice, également décevant et qui pointe à la 9ème place. Un match très important pour les deux équipes, qui ont commencé la saison avec de grandes ambitions. Pour les Lyonnais, le podium était même envisagé après un mercato séduisant. Mais à la question de savoir si un tel objectif est toujours envisageable, même Laurent Blanc ne sait pas, lui qui connait apparemment les lacunes de son groupe, déjà déplorées après la défaite à Marseille.

Laurent Blanc pragmatique avec son OL

⏮️ C’était le 29 septembre 2015 🗓️



🏆 Dernière campagne européenne de nos Gones à Gerland 🏟️



Le Virage Nord était 🔵⚪️🔴 pic.twitter.com/dCaYblGO6z — Olympique Lyonnais (@OL) November 9, 2022

En conférence de presse, le nouveau coach de l'OL a en effet indiqué sur la question du podium : « C'est une question délicate. J’aurais tendance à dire que si c'est récurrent, c'est que ça reflète certaines choses. Mais avec un travail bien ciblé, on peut progresser. L'inconstance de l'équipe vient de plusieurs facteurs, et est difficile à corriger. C'est souvent lié à un effectif jeune. J’adore les jeunes, moi-même, j’ai débuté à 17 ans, à Lyon on en a beaucoup, et des jeunes qui sont titulaires, ce qui n'est pas le cas dans d'autres équipes. Peut-être face à Nice, nous aurons une défense encore plus jeune. C'est bien, mais il faut apprendre vite. Est-ce compatible avec des objectifs élevés ? Je l’espère. Mais ce que j'ai dit aux joueurs, c'est que rien ne sera facile, car on ne nous donnera rien. Les trois points, il faut aller les chercher, en étant agressif, en ayant la bonne mentalité ». Les joueurs de l'OL connaissent donc la marche à suivre pour remonter durablement la pente. Et Laurent Blanc devrait les aider à le faire, tout comme Karim Benzema ? En tout cas, l'ancien du PSG a invité le Ballon d'Or à venir les voir s'il avait un moment, lui qui assistera à la rencontre face à Nice vendredi soir. « Si Karim Benzema vient vendredi ce sera une bonne idée, j’adore. Il a réussi une carrière fantastique en ayant débuté à Lyon. Il a mis la barre très haut. S’il est là, qu’il vienne nous voir un petit peu ça nous fera du bien », a notamment précisé Laurent Blanc.