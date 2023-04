Un plan Leproux à l'OL, Lyon doit virer les racistes

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Dimanche, le choc OL-OM s'est fini bien tristement au Groupama Stadium. Un homme a été lynché par des supporters qui ont clamé des propos racistes. Un incident grave qui oblige SOS Racisme à sortir du bois et à exhorter l'OL à réagir vite et fort.

C'est une mauvaise image de l'OL qui est ressortie dimanche et le terrain n'était pas vraiment en cause. En effet, juste après la fin de la rencontre, un homme noir a été frappé au sol dans les travées du Groupama Stadium par plusieurs individus cagoulés. Les faits ont été captés en vidéo et diffusés sur les réseaux sociaux. On y entend de graves propos racistes de la part des agresseurs. « T’est pas chez toi sale n…. », entend-on distinctement. Il semble bien que les fautifs soient des supporters de l'OL comme le confirme un témoignage publié par BFM Lyon ce mardi. De quoi jeter l'opprobre sur le club lyonnais et sur ses ultras dont une partie est accusée d'embrasser les thèses les plus racistes.

SOS Racisme prend l'OL pour allié dans sa lutte

L'affaire a fait du bruit et prend de plus en plus d'ampleur. SOS Racisme entend bien s'impliquer au maximum dans cette affaire. Contacté par la chaîne BFM Lyon, le secrétaire général de l'association Hermann Ebongue dédouane l'OL mais l'invite à prendre ses responsabilités et à « faire le ménage » au sein de ses supporters. Au-delà d'aider l'enquête et la victime, l'OL doit s'inspirer du PSG de Robin Leproux et virer ses supporters les plus problématiques.

SOS Racisme appelle l'OL à "prendre ses responsabilités" et "faire le ménage" dans ses tribuneshttps://t.co/aGhCPy06ik pic.twitter.com/qjJitQ5qBS — BFM Lyon (@BFMLyon) April 25, 2023

« Je sais et j’espère que la direction de l’OL va aller jusqu’au bout, retrouver les coupables, se porter partie civile auprès de la victime et que la victime dépose une plainte. J’espère que tout le monde va se mobiliser autour de ce qui vient de se passer, et en premier lieu le club de l’OL qui est, de mon point de vue, une victime. On a une référence, c’est le PSG. Le PSG a démontré une volonté de lutter contre ce phénomène puisqu’il en a beaucoup pâti. Je crois qu’aujourd’hui l’OL a les moyens, et assez facilement, de lutter contre ces minorités de supporters qui posent problème. Il faut que l’OL prenne ses responsabilités, je les exhorte, je les invite. Il faut un vrai plan aujourd’hui qui doit amener l’OL à faire le ménage dans les tribunes. On ne peut pas laisser passer ce qu’il vient de se dérouler. Je crois qu'il faut aller vers une résolution ferme », a t-il développé. Il ne fait pas de doute que l'OL va suivre en grande partie ce conseil. Avec son ambition d'être un club majeur en France et en Europe, l'OL ne peut se permettre une telle publicité dans son enceinte dernier cri.