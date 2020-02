OL : Cherki sauveur de Lyon à 16 ans, Rudi Garcia dit non

Dans : OL.

Mercredi en début de soirée, l’Olympique Lyonnais n’est pas parvenu à battre Amiens au Groupama Stadium. Une grosse désillusion pour l’équipe de Rudi Garcia…

Et pour cause, l’OL avait besoin d’un succès à la maison pour relancer la machine après la défaite subie à Nice dimanche après-midi. Face à des Picards vaillants et solides défensivement, l’Olympique Lyonnais a cruellement manqué de peps en attaque. Finalement, il a fallu attendre de voir l’entrée en jeu du jeune Rayan Cherki (16 ans) pour que l’OL inquiète réellement la défense d’Amiens. Auteur d’un doublé en Coupe de France début janvier, le prodige du centre de formation de Lyon a touché le poteau. Toutefois, Rudi Garcia ne voulait pas faire de Cherki le potentiel sauveur de l’OL après le match nul des Gones.

« Non non, il faut le laisser tranquille, ce ne sera pas le sauveur. C'est dommage qu'il ait manqué de chance. C'était sur une de nos seules actions construites, avec un bon ballon de Kenny. Mais on a trop peu fait, trop subi le pressing d'Amiens, trop de déchet » a indiqué Rudi Garcia avant de commenter plus globalement les maux offensifs de son équipe. « On va essayer de discuter avec les joueurs. Voir quelles explications ils peuvent donner, car c'était eux qui étaient sur le terrain. On n’a pas su le faire, parce que c'était un match où on a été en dedans. On a manqué de mouvement, on a perdu trop de ballons. On a manqué de simplicité. Le football c'est du mouvement et de la simplicité, et nous on fait des choix compliqués, alors qu'il y a des choix simples » a indiqué Rudi Garcia, mécontent de l’animation offensive de l’OL contre Amiens, et qui refuse de faire de Cherki l’homme qui va tout changer dans la capitale des Gaules.