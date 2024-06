Un international canadien à l'OL, Textor va faire un miracle

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL n'a pas prévu de chômer cet été lors du marché des transferts. Les Gones souhaitent se renforcer à tous les postes, notamment en défense centrale.

A Lyon, on prépare doucement mais sûrement la prochaine saison. John Textor sait qu'il lui faudra passer la case DNCG avant de pouvoir faire des folies. Mais si tout se passe bien, le businessman américain ne manque pas d'idées pour venir renforcer l'OL. Parmi les chantiers jugés comme prioritaires, on peut citer la défense centrale. Les Gones veulent absolument apporter une plus-value pour démarrer du mieux possible leur saison en Ligue 1 mais aussi jouer sur tous les tableaux. Et selon les informations de Fabrizio Romano, l'Olympique Lyonnais a peut-être trouvé la perle rare.

John Textor flaire une bonne affaire aux Etats-Unis

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Moïse Bombito (@m.bombito_)

Le journaliste italien indique en effet ces dernières heures que la direction rhodanienne a ouvert des discussions pour s'attacher les services de Moïse Bombito (24 ans). Une première proposition a apparemment été envoyée aux Colorado Rapids pour le défenseur international canadien, intéressé par le projet de l'Olympique Lyonnais avec lequel il a trouvé un accord contractuel. Bombito a récemment gagné sa place de titulaire au sein de l'équipe nationale canadienne, actuellement présente à la Copa America. Costaud dans le duel et doté d'un bon état d'esprit, le Québécois est apprécié par John Textor, qui suit son parcours depuis quelque temps. Chose positive aussi pour Bombito, le fait de maitriser le français, ce qui pourrait lui permettre de rapidement s'intégrer dans le vestiaire lyonnais. Estimé à un peu moins de 2 millions d'euros, il pourrait être la bonne affaire rhodanienne de ce mercato estival, un peu comme l'avait été dans le passé Jake O'Brien. A noter que si une arrivée à Lyon échouait, Bombito pourrait rejoindre la dynamise Eagle de Textor quoi qu'il arrive en signant au Brésil pour Botafogo.