TV ‍: Prime Video se moque de Textor, l'OL scandalisé

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Dimanche soir, l’OL est retombé de son nuage en s’inclinant lourdement à domicile contre Lens (0-3). Alors que la rencontre était diffusée sur Prime Video, l’après-match a suscité quelques crispations à Lyon.

Comme c’est le cas depuis plusieurs années, le match du dimanche soir était diffusé sur Prime Video ce week-end et une belle affiche était au programme avec OL-Lens. La rencontre a globalement tenue toutes ses promesses et ce sont les Sang et Or qui sont sortis vainqueurs (0-3). Comme c’est le cas après chaque rencontre, Prime Video garde l’antenne pendant plus de 30 minutes pour un debrief durant lequel la parole est donnée aux joueurs et aux entraîneurs. Brice Samba et Pierre Sage se sont succédé au micro d’Amazon au bord de la pelouse du Groupama Stadium et tandis que le présentateur Thibault Le Rol a serré la main du capitaine lensois, il n’en a pas fait autant avec le coach de l’OL. « Bonsoir coach, je ne vous serre pas la main, plus de main disponible » a-t-il lancé à Pierre Sage, parapluie dans une main et micro dans l’autre. Une différence de traitement qui a sérieusement agacé les supporters de l’OL, qui y voient clairement un geste anti-Lyon de la part du présentateur n°1 de Prime Video.

Bonsoir @PVSportFR quand est-ce que @ThibaultLeRol vas-il respecté L’Olympique lyonnais ?

« Bonsoir Coach, je ne vous serre pas la main, plus de main disponible… »

Mais n’hésite pas à vouloir serrer la main a B.Samba

HONTEUX #TeamOl @_JohnTextor_ @LaurentPrudhom @OL pic.twitter.com/F3XiCjw7vQ — Aly (@Aly_Y3) March 3, 2024

« Le foutage de gueule… », « Du jamais vu je crois, plus de main disponible mais alors là », « Vraiment irrespectueux après il ne faudra pas se plaindre s’il décide de ne pas venir », « Ce n’est pas la première fois que je le dis avec Thibault Le Rol, il a clairement une haine de l’OL », « Ça va on ne te dérange pas ? Aucun respect. Faites au moins semblant, on sait que Lyon dérange mais de là à être irrespectueux bravo monsieur de la grande télé » ou encore « Et après ils s'étonnent de pas faire assez d'abonnés… » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où le journaliste Thibault Le Rol en prend décidément pour son grade. Reste maintenant à surveiller si le journaliste de Prime Video réagira sur les réseaux sociaux dans la journée à cette polémique sans doute inattendue pour sa part, mais qu’il a véritablement déclenché en ne serrant pas la main de Pierre Sage après la défaite de l’OL contre Lens au Groupama Stadium.