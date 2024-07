O'Brien cerné, l'Angleterre harcèle l'OL ‍!

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Après sa belle saison sous le maillot lyonnais, Jake O'Brien est devenu l'attraction principale du mercato estival à l'OL. Le défenseur irlandais n'en finit plus d'attirer du monde en Premier League. Jusqu'à quand l'OL va t-il tenir bon ?

Si l'OL pensait exploser les prix cet été avec Maxence Caqueret et Rayan Cherki, c'est raté. Le joueur lyonnais le plus demandé sur le marché est plutôt Jake O'Brien. Le défenseur irlandais a réalisé une première saison très convaincante du côté de Lyon. Arrivé sur la pointe des pieds à l'OL, il est devenu un titulaire indiscutable au cours de la saison. De quoi en faire l'une des satisfactions de la saison lyonnaise mais surtout l'un des joueurs les plus convoités en Europe cet été. Jeune (23 ans), rapide à la course, très bon de la tête (5 buts inscrits en Ligue 1) : il possède le profil parfait pour évoluer en Premier League.

Brentford, nouveau prétendant pour O'Brien

Jake O'Brien fait un tabac en Angleterre. West Ham l'a approché sérieusement avant de recruter Max Kilman. Sans les Hammers, les soucis de l'OL ne sont pas terminés. Everton est un candidat déclaré pour le défenseur central irlandais. Ne manque qu'une offre financière concrète du côté des Toffees. Cette passivité pourrait se payer puisque Foot Mercato annonce l'arrivée d'un nouveau prétendant anglais : Brentford.

🚨EXCL: 🔴🔵🇮🇪 #Ligue1 |



🆕️ Brentford s'est positionné sur Jake O'Brien



➡️ Les Anglais ont pris contact avec l'OL pour connaître les conditions d'un possible transfert



🐝 Les Bees ont également déjà discuté avec le défenseur central des Gones



👀 Plusieurs clubs de PL sont… pic.twitter.com/uwLNUrfBaQ — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 24, 2024

Selon le média, le club londonien a contacté l'OL ainsi que l'entourage du joueur irlandais pour mesurer la probabilité d'un transfert cet été. Il faudra voir si Brentford sera en mesure d'offrir suffisamment d'argent à l'OL. John Textor attend au moins 30 millions d'euros pour Jake O'Brien. 16e de Premier League la saison passée, Brentford n'aura pas d'autre choix que de mettre ce prix pour séduire l'Irlandais et l'OL.