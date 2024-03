L1 ‍: L'OL sombre complètement face à Lens

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

24e journée de Ligue 1 :

Groupama Stadium.

Olympique Lyonnais - RC Lens : 0-3.

Buts : Sotoca (43e), Wahi (53e sur penalty), Danso (87e) pour Lens.

Expulsion : Maitland-Niles (85e) pour l'OL.

Face à un Racing Club de Lens toujours aussi efficace, l’Olympique Lyonnais est lourdement retombé de son nuage (0-3).

Quelques jours après une belle qualification pour les demi-finales de la Coupe de France, le club rhodanien voulait enchaîner un nouveau succès en L1 pour prendre ses aises sur la zone rouge. Mais après un bon début de match, avec un poteau de Mangala (14e) et un tir de Nuamah (24e), l’OL subissait la foudre lensoise. Si Lopes réalisait deux arrêts importants face à Wahi (38e) et Sotoca (41e), le gardien portugais ne pouvait rien faire sur l’ouverture du score de Sotoca. À la limite du hors-jeu, l’attaquant lensois marquait de la tête à bout portant dans le but vide sur un bon centre de Pereira da Costa (0-1 à la 43e).

Un but juste avant la pause qui faisait mal aux Gones, puisque quelques minutes après la reprise, le RCL doublait la mise. Bénéficiant d’un penalty pour une main de Caqueret validée par la VAR, Wahi trompait effectivement Lopes pour faire le break (0-2 à la 53e). Le gardien lyonnais évitait ensuite le pire en sauvant encore son équipe devant Aguilar (66e). Et malgré plusieurs changements et des opportunités de Fofana (79e), O'Brien (80e), Lyon ne réussissait pas à renverser la tendance, d'autant plus que Maitland-Niles écopait d'un carton rouge pour une faute sur Said (85e). À 10 contre 11, Lyon pliait encore et Danso alourdissait plus l'écart de la tête sur un corner de Thomasson (0-3 à la 87e).



À cause de cette première défaite depuis la fin du mois de janvier, le Lyon de Pierre Sage reste à portée de fusil de la zone rouge, avec cinq points d’avance sur le barragiste, Montpellier. De son côté, le Lens de Franck Haise met fin à une mauvaise série de quatre matchs sans victoire pour remonter à la sixième place de la L1, à trois points du podium.