O'Brien ‍: L'OL cède face aux assauts anglais ‍!

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Comme annoncé plus tôt dans la soirée, l'OL subit un pressing intense des formations anglaises pour recruter Jake O'Brien. Everton et Brentford sont les plus actifs dans ce dossier. Leur patience devrait être vite récompensée selon Foot Mercato. Le média indique que l'OL « a quasiment acté le départ de Jake O’Brien » cet été. Un coup de massue pour les supporters lyonnais, séduits par la saison de l'Irlandais et par sa marge de progression. Néanmoins, John Textor a promis des ventes à la DNCG et O'Brien représente la plus grosse valeur marchande à l'instant T.