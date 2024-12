Textor utilise encore l’OL pour renforcer Botafogo

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Dans une manœuvre désormais bien connue, John Textor va tenter de recruter le jeune Brésilien Marlon Gomes à Botafogo. Le patron d’Eagle Football compte utiliser l’Olympique Lyonnais comme destination finale pour séduire le milieu du Shakhtar Donetsk.

Malgré l’interdiction de recrutement infligée à l’Olympique Lyonnais, John Textor s’active sur le marché des transferts. L’Américain travaille notamment pour renforcer l’effectif de Botafogo après les sacres en championnat et en Copa Libertadores. D’après les informations récoltées par Globo Esporte, l’homme d’affaires va tenter de recruter Marlon Gomes. Ce milieu de terrain âgé de 21 ans avait rejoint le Shakhtar Donetsk en janvier dernier. Le club ukrainien avait misé 12 millions d’euros pour convaincre Vasco de Gama. Alors pourquoi le Brésilien accepterait-il de revenir dans son pays à peine un an plus tard ?

L'OL en passant par Botafogo

Aucune inquiétude pour John Textor qui a apparemment tout prévu. Le patron d’Eagle Football ferait miroiter à Marlos Gomes la possibilité d’atterrir à l’Olympique Lyonnais après une escale à Botafogo. Il faut dire que le propriétaire du club rhodanien a des exemples pour rendre son projet crédible. La passerelle entre Botafogo et Lyon a déjà permis à plusieurs joueurs d’intégrer l’effectif des Gones. Les Brésiliens Jeffinho, Adryelson et Lucas Perri sont tous arrivés en provenance de Rio de Janeiro.

OL : Le transfert de Thiago Almada pose question https://t.co/ju4SDlGHY2 — Foot01.com (@Foot01_com) December 22, 2024

Et si la DNCG ne s’y oppose pas, le milieu de terrain Thiago Almada devrait les imiter dans quelques jours. En tout cas, l’international argentin a prévu de rejoindre l’Olympique Lyonnais le 5 janvier. Un argument supplémentaire pour Marlon Gomes qui serait prêt à accepter le deal proposé par John Textor. Eagle Football s’offrirait ainsi l’international Espoirs brésilien présenté comme un jeune talent prometteur. Sa valeur a pourtant diminué ces derniers mois puisque Transfermarkt l’estime désormais à 10 millions d’euros, soit un montant légèrement inférieur au prix de son transfert l’hiver dernier.