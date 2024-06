Textor joue à plouf-plouf au mercato, l'OL va pleurer

Dans : OL.

Par Adrien Guyot

Thiago Almada est dans le viseur de John Textor. Le joueur argentin peut néanmoins débarquer dans n’importe quel club appartenant à Eagle Football Group.

L’Olympique Lyonnais sort d’une saison mouvementée et est passé par diverses émotions d’août à mai. Après avoir été lanterne rouge en décembre, la formation rhodanienne a réalisé une remontée au classement spectaculaire pour terminer à la 6ème place, synonyme de qualification en Ligue Europa. Un argument supplémentaire pour attirer des joueurs cet été. Piste de longue date de John Textor, le propriétaire de l’OL, le milieu offensif Thiago Almada est toujours un dossier d’actualité. Agé de 23 ans, l’actuel joueur d’Atlanta en MLS suscite les convoitises de l’homme d’affaires américain depuis plusieurs mois, ce qui laisse de l’espoir aux supporters lyonnais de voir cette ancienne pépite du football argentin débarquer dans leur club. D’après Olympique et Lyonnais, des discussions sont en cours entre la formation américaine et Eagle Football Group pour un montant d’environ 18,5 millions d’euros. Le joueur est sous contrat avec Atlanta jusqu’en décembre 2026.

Almada chez Eagle Group, mais pas à l’OL ?

L’OL aura de son côté besoin de plusieurs profils à tous les postes du fait de sa participation à la C3 cette saison. En ce sens, la venue de Thiago Almada ne serait pas de trop pour les Gones, qui espèrent retrouver leur gloire passée dans les prochains mois et ainsi jouer les premières places en Ligue 1. Attention toutefois, car une mauvaise surprise n’est pas à exclure dans ce dossier. En fin d’été 2023, Ernest Nuamah avait débarqué à Lyon…. après avoir été acheté par Molenbeek, autre club propriété de John Textor et d’Eagle Group, ce qui a étonné les supporters. Ainsi, si Textor parvient à boucler ce chaud dossier, difficile pour l’OL de savoir comment sera géré le joueur. Appartiendra-t-il à la formation belge comme le joueur ghanéen, ou rejoindra-t-il l’OL dans le cadre d’un transfert ? Toutes les hypothèses sont possibles, d’autant qu’une pige à Botafogo n’est pas non plus exclue. Et même son arrivée à Crystal Palace s'il venait à attirer le club anglais, qui fait aussi partie du giron Textor. Après une saison agitée, Lyon s’apprête également à vivre pas mal de rebondissements au niveau du mercato.