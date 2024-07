Textor envoie un chouchou de l'OL à 10.000 km de Lyon

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

S'il y a bien une équipe active cet été au mercato, c'est l'OL. Le club rhodanien veut faire partir certains joueurs et le jeune Mohamed El Arouch fait ses valises.

L'OL s'avancera la saison prochaine avec de fortes ambitions, que ce soit en Ligue 1, en Coupe de France ou en Ligue Europa. John Textor a plus que mis la main au portefeuille afin de renforcer l'effectif de Pierre Sage. Mais qui dit arrivées dit aussi départs. Et les Gones doivent dégraisser, sous peine de sanctions prochaines de la part de la DNCG. La cellule lyonnaise est donc au travail afin de boucler des deals. Et John Textor ne manque pas d'idées, lui qui peut profiter de ses autres clubs pour faire partir certains indésirables à l'OL. Mohamed El Arouch est concerné, lui qui veut quitter le Rhône cet été.

Mohamed El Arouch, un avenir lui est promis au Brésil

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Botafogo F.R. (@botafogo)

Selon les informations d'Hugo Guillemet, tout le monde sera prochainement content à l'OL puisque Mohamed El Arouch va trouver preneur... au Brésil ! En effet, le journaliste indique ces dernières heures que le milieu de terrain va signer à Botafogo. Le club brésilien appartient à Eagle, propriété de John Textor, et n'a pas eu besoin de pousser beaucoup pour convaincre le joueur lyonnais, puisque c'est une demande de ce dernier de continuer sa carrière en Amérique du Sud. El Arouch a connu des gros soucis personnels ces derniers mois et veut « lancer sa carrière à Rio » d'après Hugo Guillemet. A noter que comme le jeune Lyonnais va rejoindre Botafogo, détenu par John Textor, il pourrait revenir à Lyon dans le futur si tel était son désir même si le club brésilien va racheter sa dernière année de contrat. Mohamed El Arouch, 20 ans, pourra donc s'exprimer au Brésil, loin de ses problèmes en France.