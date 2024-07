OL ‍: Gift Orban a compris le message, il vide son casier

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Il devrait y avoir encore pas mal de mouvements à l'OL d'ici la fin du marché des transferts estival. L'avenir de Gift Orban n'est pas encore décidé, alors que le Nigérian ne sera vraisemblablement pas retenu par les Gones en cas de belle offre.

L'OL a décidé de mettre les moyens cet été sur le marché des transferts pour se renforcer. John Textor veut apporter des garanties fortes à Pierre Sage afin de ne pas reproduire les erreurs du passé. Les Gones devraient afficher la saison prochaine un joli visage. Mais qui dit arrivées dit aussi départs. L'OL se doit de faire des belles ventes pour ses rentrées d'argent. Heureusement pour la direction rhodanienne, les joueurs courtisés ne manquent pas. Parmi les joueurs qui ont d'ailleurs un avenir incertain : Gift Orban. S'il a récemment été envoyé du côté de Botafogo, l'ancien de La Gantoise ne devrait pas rallier le Brésil cet été. Cependant, tout reste ouvert pour le natif de Benue.

Orban et l'OL, déjà un divorce en vue ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gift Orban (@giftorban)

Si l'on en croit les informations de All Nigerian Soccer, Orban n'a même jamais été en contacts avec Botafogo pour une éventuelle arrivée prochaine. Cependant, l'attaquant n'exclut pas un départ de l'OL si l'occasion se présente. Le joueur sait que la concurrence sera forte la saison prochaine depuis l'arrivée de Georges Mikautadze. Aussi, Orban ne fait pas forcément l'unanimité chez les Gones. Recruté l'hiver dernier pour 14 millions d'euros, il n'a pas répondu aux attentes placées en lui. En fin de contrat en juin 2028 avec l'OL, Gift Orban est estimé à 15 millions d'euros. Selon les informations de L'Equipe, des écuries françaises sont intéressées par son profil. Plus les jours passent et plus ses jours à Lyon semblent comptés. Pierre Sage a une idée bien précise de ce qu'il veut mettre en place et Orban n'en fait pas partie. Du moins avec un rôle important.