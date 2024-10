John Textor a secoué Pierre Sage après OL-Besiktas

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Pierre Sage l'avait confié la semaine passée, John Textor n'hésite pas à lui imposer ses choix. Après la défaite jeudi soir en Europa League, le propriétaire de l'OL a piqué un coup de sang.

L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais est d'un calme absolu, et c'est tant mieux. Invité la semaine passée de RMC, Pierre Sage n'avait pas du tout masqué le fait qu'il devait parfois se plier aux ordres de John Textor au moment de faire ses choix, l'absence de Rayan Cherki pendant tout le début de saison en faisant, par exemple, partie. Mais à en croire, RMC, le propriétaire américain de l'OL ne se calme pas, puisqu'il serait personnellement allé secouer Pierre Sage et son staff dans le vestiaire lyonnais après la défaite en Europa League face au Besiktas. Une intervention assez véhémente qui est revenu aux oreilles de nos confrères. Interrogé sur ce sujet à 48 heures de la réception de l'AJ Auxerre en Ligue 1 (dimanche à 15h), Pierre Sage n'a pas du tout démenti cette intervention de John Textor, même s'il n'a pas révélé pourquoi ce dernier était aussi remonté que cela contre le coach de Lyon et son staff.

Pierre Sage n'en veut pas à John Textor

🔴 Présent au Groupama Stadium pour la défaite de l'#OL contre Besiktas en Europa League, John Textor a piqué une colère dans le vestiaire, s’adressant particulièrement à Pierre Sage et son staff, après la rencontre.



[@RMCsport] pic.twitter.com/9GKWbMJHpK — La Minute Foot (@La_Minute_Foot) October 25, 2024

En des termes très techniques et courtois, Pierre Sage a précisé que le coup de sang de John Textor ne devait pas être pris comme une menace, mais comme une intervention relativement normale d'un employeur. « C’est une phase de reporting qui a lieu normalement entre son salarié ou ses salariés et son employeur à l’issue du travail, donc d’un match de football. Et c’est logique que l’on ait des échanges sur nos pratiques professionnelles et la manière de les mener, puisqu’il attend de nous que l’on soit efficaces. Et je suis content qu’il attende ça de nous puisque ça nous challenge tous les jours. Donc, je n’ai aucun problème avec ça. C’est au même titre que vous quand vous passez des entretiens annuels, où c’est peut-être plus formel ou informel. Vous rendez des comptes sur vos activités professionnelles et on le fait aussi. Effectivement, c'est sur comment on joue, comment on mène l’effectif, comment je gère le coaching pendant le match. Ce sont ces questions-là et c’est normal qu’il les pose. Ce n’est jamais le bon ou le mauvais moment, c’est juste le moment », a précisé Pierre Sage.