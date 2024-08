Tagliafico vendu en urgence, l'OL sauvé par la Turquie

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL doit absolument vendre en cette fin de marché des transferts estival. Sauf rebondissement, Nicolas Tagliafico va quitter le club rhodanien dans les prochaines heures.

A Lyon, l'heure est aux doutes en ce début de saison. D'abord sportivement, car le club rhodanien reste sur deux lourds revers en Ligue 1 face au Stade Rennais et Monaco. Ensuite au niveau de ses finances. Les Gones doivent en effet vendre d'urgence afin d'assainir leurs comptes et se conformer à leur promesse faite à la DNCG. Le temps presse, alors qu'il ne reste que quelques jours de mercato. Bonne nouvelle néanmoins, pas mal de clubs sont intéressés par des joueurs de l'OL. Et Nicolas Tagliafico (31 ans), plus que jamais sur le départ, est vivement concerné.

Tagliafico en Turquie, l'opération qui arrange tout le monde

Selon les informations de Foot Mercato, Galatasaray a fait du champion du monde sa grande priorité avant la clôture du marché en France. Encore sous contrat avec l'Olympique Lyonnais jusqu'en juin 2025, l'ancien de l'Ajax est estimé à un peu moins de 10 millions d'euros. Non-négligeable pour les finances lyonnaises. Galatasaray, qui veut asseoir sa domination sur le championnat turc après avoir été champion la saison passée, a déjà fait fort sur le marché des transferts avec les signatures de Gabriel Sara, Michy Batshuayi, Hakim Ziyech ou encore Elias Jelert. Tout pourrait s'accélérer rapidement pour Nicolas Tagliafico, qui n'entre plus dans les plans de Pierre Sage depuis quelque temps. Il n'était même pas dans le groupe pour la réception de l'AS Monaco le week-end passé au Groupama Stadium. Un départ à Galatasaray arrangerait donc toutes les parties concernées, alors que le club d'Istanbul prendra part à la Ligue des champions cette saison, ce qui est à considérer pour n'importe quel joueur de haut niveau.