Sampaoli à l'OL, Hugo Guillemet sort une info frappante ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La presse argentine affirme que Jorge Sampaoli arrive à l'Olympique Lyonnais. Mais les choses ne seraient pas aussi imminentes que cela.

Pierre Sage a été confirmé dans ses fonctions au moins jusqu'à dimanche, et la réception de Toulouse, un match presque décisif dans la course au maintien en Ligue 1. Si la défaite à Lens avait ramené un peu d'optimisme, la déroute à Marseille a replongé l'OL dans la crise. C'est dans ce contexte que Gaston Edul, journaliste à Tyc Sports qui pèse ses 815.000 followers sur X, a révélé que Jorge Sampaoli s'apprêtait à venir sur le banc de l'Olympique Lyonnais afin de tenter l'opération sauvetage. Une information qui était dans l'air du temps depuis plusieurs jours, mais qui, à en croire Gaston Edul, se concrétisait. Cependant, dans la foulée de cette annonce, Hugo Guillemet, journaliste de L'Equipe très bien informé sur l'OL, a donné une autre version.

Sampaoli à l'OL, Lyon n'est pas pressé

Dans L'Equipe du Soir, le spécialiste du quotidien sportif, a démenti l'imminence d'une signature de Jorge Sampaoli à Lyon. « La venue de Jorge Sampaoli à l’OL ? J’ai vu cette information de Tyc Sport et je l’ai vérifiée. Mais je n’ai rien écrit sur le site ou dans le journal parce que pour moi, elle n’est pas avérée. Vraiment prudence ! Évidemment, ils sont en contact avec Bruno Genesio et Jorge Sampaoli, il y a des contacts qui ont été pris, mais c'est tout », a clairement précisé Hugo Guillemet. Autrement dit, Pierre Sage n'est pas en danger immédiat, même s'il est évident qu'une nouvelle défaite dimanche au Groupama Stadium pourrait accélérer le mouvement.

Le TFC est un adversaire direct dans la course au maintien, et John Textor ne pourra pas rester les bras croisés si Sage dépose un bilan à trois défaites en trois matchs. Il n'est même pas certain qu'un nul suffira à sauver le technicien français, lequel fait l'unanimité en matière de communication. La piste Sampaoli pourrait alors se réactiver d'un seul coup.